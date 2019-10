Indignación con una 'influencer' rusa por su foto con "Barcelona en llamas"

Igual que dicen los periodistas que no se puede dejar que la verdad estropee una buena noticia, las protestas en Barcelona parecen no haber frenado el postureo, como el de la 'influencer' rusa Elena Rybalchenko, que ha subido a Instagram una instantánea frente a una hoguera que ha incendiado las redes.



"Barcelona está en llamas. ¡Esta noche es como una película de acción de Hollywood!", reza el texto con el que Rybalchenko, alias 'fitness_mama', acompañó la instantánea y en el que también destaca el ruido de las sirenas, los helicópteros y las explosiones.





En ella posa con una de lasy la mirada perdida a un lado y a la que le siguen dos vídeos que muestran el estado de las calles incendiadas en los disturbios provocados por la sentencia del procés.La fotografía ha revolucionado las redes, que no han dudado en"Barcelona no es tu escenario para un par de me gustas", "la nueva moda instagramer es pegarle fuego a tu ciudad y hacerte un selfie nivel pro" o "para que vengan turistas así es mejor que no vengan" son algunos de los comentarios de los indignados.La joven, con 700.000 seguidores en Instagram,y ni siquiera las manifestaciones le han frenado para continuar con sus poses estudiadas y sus artificiosos retoques, lo que le ha valido un aluvión de críticas por, según otros usuarios, "utilizar el drama de Barcelona para conseguir seguidores".