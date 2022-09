Si hay dos figuras realmente queridas por los malagueños, esos son Pablo Alborán y Ana Mena: dos cantantes internacionales que llevan a la provincia por bandera y que ahora han anunciado una colaboración en el nuevo disco del intérprete 'La cuarta hoja'.

El nuevo álbum de Alborán es un proyecto fruto de más de un año y medio de trabajo y que resumirá toda su trayectoria vital: "Este último año he vivido cosas increíbles. Una gira maravillosa que me ha inspirado y me ha motivado muchísimo. He podido estar de nuevo cerca de la gente. He podido escuchar y compartir historias de todo tipo. He viajado mucho por trabajo, y por placer también, y he vuelto con la maleta llena de canciones".

Según relata, "Este disco habla de amar con uñas y dientes, de tirarse a la piscina, de que no hay mendigar amor donde no lo hay. de que algunas heridas también se curan con unas copas entre amigos y que en la vida, elijas el camino que elijas, siempre habrá alguien ahí. Es un disco positivo, porque al final todos sabemos que la vida no siempre es maravillosa, pero puede serlo dependiendo del cristal con que se mire. Uno no puede estar constantemente buscando un trébol de cuatro hojas; tú eres la cuarta hoja", explicaba en un vídeo promocional colgado en sus redes sociales.

La gran sorpresa del nuevo disco son las colaboraciones que incluye: con María Becerra, Leo Rizzi, Carin León, Álvaro de Luna, Aitana y la más esperada por Málaga: Ana Mena.

'Ave de Paso', la colaboración de Pablo Alborán y Ana Mena

'Ave de Paso' es el nombre con el que ambos artistas han bautizado la colaboración que se estrenará el próximo 4 de octubre en todas las plataformas junto al resto de temas: 'Carretera y manta', 'Amigos' (con María Becerra), 'Voraces', 'Viaje a ningún lado' (con Carín León), 'El traje', 'A batir las alas', '4U (con Leo Rizzi), 'Soy capaz', 'Castillos de arena' y 'Llueve sobre mojado (con Aitana y Álvaro de Luna).

La artista malagueña ha compartido el anuncio a través de su cuenta de Twitter con el texto: DESDE MÁLAGA PAL’ MUNDO.