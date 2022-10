Desde distintos puntos de Andalucía y la provincia de Málaga se ha podido ver una espectacular bola de fuego atravesando el cielo. Sobre las 21:04 según han registrado los detectores del proyecto SMART en distintos puntos de la comunidad, un bólido a recorrido el Golfo de Cádiz a 69.000 kilómetros por hora.

Tal y como ha informado el astrofísico José María Madiedo, científico del Instituto de Andalucía (IAA-CSIC) y director del proyecto SMART, la bola de fuego se ha podido ver desde más de 700 kilómetros, y se ha reportado su paso desde Jerez, Sevilla, Cádiz, Huelva o Málaga; además de algunos puntos de Extremadura.

La teoría de los analistas es que el asteroide entró en la atmósfera y al entrar en contacto con el aire a gran velocidad se prendió fuego, generando la bola ardiente que se pudo ver desde varios puntos del sur de la Península, que surcó el Golfo de Cádiz a unos 84 kilómetros, sobre el estrecho de Gibraltar.

El proyecto SMART que ha documentado y analizado el fenómeno ((Spectroscopy of Meteorids in the Athmosphere by means of Robotic Technologies) es el encargado de supervisar los materiales que impactan o surcan la Tierra.

Los andaluces registran la bola de fuego en redes sociales

Hace un rato vimos caer desde el cielo de Marbella (Málaga) algo enorme. Pinta de meteorito no tenía porque era sólo una gran bola de fuego. No sabemos que ha podido ser. No escuchamos tampoco ningún estruendo 🤷🏽‍♂️ — Akiritaun (@Akirita82) 4 de octubre de 2022

Bola de fuego cruzando el cielo de Jerez a las 21:04 aproximadamente. Por lo visto, también ha pasado por Huelva y Sevilla. Buen susto 🌠 — Rafael Cano Tenorio (@rafacanotenorio) 4 de octubre de 2022

Habéis visto el cielo? Un meteorito/bola de fuego desintegrándose en un trayecto súper largo. #Huelva — ᴊᴏꜱᴇʟɪᴛᴏ (@JoselitoRecre) 4 de octubre de 2022

Algo así es lo que se ha visto. Una bola de fuego (cometa, meteorito, basura espacial…) sobre el cielo de Sevilla y otras ciudades de España. https://t.co/m5Ymsh3YYx — Diego Medina López (@DiegoMedinaLpz) 4 de octubre de 2022