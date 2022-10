Tras la polémica de las empanadillas de Vigo en A Tapa do Barril, YouTube cerró el canal de Borja Escalona: un espacio donde hacía directos faltando al respeto, agrediendo o mofándose de personas en distintas situaciones. Pero ahora, meses más tarde, el creador de contenido ha abierto una nueva cuenta llamada 'El mesías controversial', donde vuelve a las andadas con el estilo de vídeo que ya le costó el bloqueo en redes y la cancelación pública.

Ahora, Escalona ha vuelto a ponerse frente a la cámara para salir a la calle y llamar la atención de las redes sociales: en esta ocasión, intentando chantajear a los trabajadores de una tienda de ropa para que le dieran un chándal.

Cuarenta y cinco minutos después de terminar su directo, Escalona decide entrar una tienda de ropa. Después de mantener una breve conversación con el empleado, se abre paso y le pregunta cómo cree él que le quedaría un chándal que hay en el escaparate e insinúa que si se lo prueba y le queda bien se lo lleva sin pagar: "ósea, me lo regaláis, por supuesto, yo soy una estrella".

Una vez que presenta la tienda, el nombre, la dirección y qué tipo de productos vende, Escalona comienza a bromear con la posibilidad de que le regalen el chándal: "Os juro por Dios que como me lo regalen me lo llevo puesto, les voy a hacer la promo durante todo el día"

El youtuber se prueba la prenda en cuestión, y sigue poniendo nerviosos a los dependientes hasta que dice en voz alta: "Este es el chándal que me van a regalar por esta pedazo de "promo" que les he hecho. En vez de cobrarles 10 mil euros, me van a regalar este chándal. Son así de majos".

En ese momento, el dependiente exclama "¿Perdona?" Y le indica que, según una llamada del jefe, no se puede grabar con el chandal. Tras unos segundos de fingida perplejidad, Escalona insinúa que ahora va a tener que facturarles, repitiendo la manipulación que ya le supuso el cierre del canal en agosto.

En cuestión de días, las reacciones condenando los hechos y al personaje de Escalona en sí no han tardado en aparecer: desde personas que claman por que se cierre la nueva cuenta de YouTube hasta otros usuarios que amenazan con agredirlo físicamente.