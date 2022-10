la gente be like: adopta no compres!!



las protectoras: este es Mierdon, tiene inmunodeficiencia y leishmania, y debido a que fue abusado durante los primeros 10 años de su vida y a su demencia, no puede acercarse a niños ni a abuelos y necesita comer 7 veces al día pic.twitter.com/LGxAAdNO08