La noche de Halloween es, para muchos, la mejor fiesta del año: disfraces, caramelos, películas de terror y diversión asegurada. Aunque en España todavía no está muy extendida la costumbre estadounidense del “truco o trato”, las fiestas de la noche de muertos si son cada vez más populares entre pequeños y mayores.

Pero detrás de las máscaras, la pintura para la cara y el tull de los disfraces, ¿qué se esconde tras la noche del 31 de diciembre? Todos los años se habla mucho sobre sus orígenes o sobre cómo se celebra en distintos países del mundo, pero hoy venimos a contarte algunos detalles curiosos que se llevarán todas las ovaciones entre calabazas y telarañas.

Prohibido disfrazarse de sacerdote

Estados Unidos es un país famoso por algunas leyes absurdas que todavía perviven en algunos de sus territorios. Una de ellas, en Alabama, impediría a los ciudadanos disfrazarse de sacerdotes durante la noche de Halloween. En realidad, esa y todas las noches: ya que será condenado por un delito menor grave quien “estando en un lugar público, fraudulentamente, se haga pasar por ministro de cualquier religión, o monja, sacerdote, rabino u otro miembro del clero”.

Fobia a celebrar Halloween

Samhainofobia es el nombre que se da la fobia a celebrar Halloween. Aunque a muchos puede darle mal rollo el tema de los disfraces y las máscaras, la fobia a la noche del 31 de octubre va más allá: se trata de un pánico inexplicable e irracional a todos los elementos relacionados con esta fiesta. La aparición de calabazas, fantasmas y disfraces en los escaparates puede provocar que quienes padezcan esta patología tengan trastornos de ansiedad, ataques de pánico o problemas de sueño.

No, la calabaza no es el alimento más típico de Halloween

Aunque actualmente las calabazas talladas (y sus imitaciones de plástico) son tan típicas de Halloween como el disfraz de vampiro, esta tradición no ha sido siempre así: en sus orígenes, la historia de Jack of the Lantern que sustenta la costumbre de poner velas o luces dentro de las calabazas se representaba con nabos, remolachas o patatas para espantar a los espíritus malignos.

Los gatos negros, protegidos en octubre

Los gatos negros son otro de los elementos más típicos de Halloween: asociados a las brujas y en general a la estética de esta celebración, actualmente hay protectoras de animales que tienen vedada la entrega de felinos de este color por riesgo de que los sacrifiquen.

El auténtico origen de Halloween

El cine americano y la cultura de masas han traído de vuelta a Europa una costumbre que, aparentemente, es estadounidense. Pero nada más lejos de la realidad, la celebración de Halloween se popularizó en ultramar después de que San Patricio adaptara una festividad irlandesa con origen celta: el Samhain.