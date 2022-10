A nadie se le escapa que el mercado inmobiliario está en tensión: el precio del metro cuadrado se ha disparado un 4,4% en lo que va de año, alcanzando picos del 11,3% en Baleares, 9% en Comunidad Valenciana o 7,9% en Ceuta. Cada vez es más difícil encontrar una vivienda para comprar o alquilar a buen precio, y esta realidad se refleja en portales de anuncios inmobiliarios como Idealista; donde los propietarios publican sus ofertas y entran en contacto con posibles personas interesadas.

En Internet, las publicaciones de casas a precios desorbitados o en situación catastrófica se han convertido en un género en sí mismo. Desde cuentas como Elzulitas publican las ofertas más deplorables que aparecen en este tipo de portales. Algunas son sencillamente graciosas, pero otras desatan olas de indignación como el último caso que ha sacudido Twitter.

Desde la cuenta escriben: "Buenas noches zulistas inversores! Hoy zulo chollo en Madrid! Aprovechad la oportunidad de vivir en el cuarto de escobas, eso sí, de una finca señorial y con una de las joyas zuliles más demandadas: el fragavabo! No lo dejes escapar, tu mopa lo agradecerá".

"8 metros cuadrados habitables" para vivir en Madrid

Las capturas que acompañan a la publicación, que ya supera los 7 mil me gustas, enseñan la descripción de la oferta inmobiliaria y las fotos que la acompañan. Aunque el precio, 58.000€ en el Barrio de Salamanca es inverosímil para la zona donde se encuentra (una de las más caras de Madrid), cuando observamos las imágenes encontramos una explicación rápida: "Local acondicionado como vivienda en el Barrio de Salamanca. Conde de Aranda esquina con Serrano".

Se trata de una "estancia de ocho metros cuadrados útiles" que "consta de armarios empotrados, una cama, una cocina americana con salida de humos y un baño completo con plato de ducha", lo que en palabras del propietario consiste en "todo lo imprescindible que lo hace habitable".

Las críticas en redes sociales no se han hecho esperar: "Eso es un puñetero trastero. Habría que ver si tiene cédula de habitabilidad", "Me gustaría ver al notario certificar un cuarto de escobas como vivienda" o "La pregunta es cómo han conseguido que esto tenga papeles para venderse. Estas cosas se consideran zonas comunes y no se pueden registrar en el catastro de manera separada como se hace con los pisos".

La Comunidad de Madrid decidió suprimir la cédula de habitabilidad en junio de 2018 señalando que los procesos de concesión del documento eran ineficientes. https://t.co/eZS4g9H797 — Miss Antropía (@Egotada) October 18, 2022

"Todo lo imprescindible que lo hace habitable..." menos oxígeno pic.twitter.com/QLJq5FJF2q — Pienso, luego pisto (@Ilovepisto) October 17, 2022