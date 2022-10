Aunque es difícil de descifrar, el vídeo de TikTok que recoge esta conversación acalorada entre dos señores de Pegalajar (en Jaén) ya lleva más de 1 millón de reproducciones en Twitter y 10.000 retuits, pero no precisamente por su contenido.

El usuario @zayndelimonpost ha compartido el vídeo, publicado originalmente en la cuenta de @angelcortesfraisi en TikTok con la reflexión "El listening que deberían ponerle a los ingleses", en referencia al nivel de dificultad de las grabaciones que se utilizan para evaluar el nivel de inglés de estudiantes y aspirantes españoles.

Son 2 personas de mi pueblo: Pegalajar (Jaén) 😊 — JuanXito Gómez (@xitopodo) October 30, 2022

En la discusión, dos hombres discuten de forma inteligible frente a un tercero por un asunto agrícola. Según han podido descifrar los usuarios de la plataforma, la conversación comienza con el hombre de la gorra recriminando a su compañero: "¡Que yo también me inrrito (enfado)!

El segundo sujeto se dirige al cámara indignado: "Dice que no sé, que dice que la tierra está sentada", a lo que el primero interviene: "¿Pero cómo no va a ser eso así? Yo he estado en los cuatro que la tierra es un polvero y todavía no estaba asentada... ¿Tú qué pollas sabes de eso? Eso era los primeros años de cultivo. Que no se había asentado la tierra, pero esto es que ahora llevan 20 años ya y es que esto es así". A esto, el señor de la gorra vuelve a responder: "¡Anda ya! ¿Qué veinte ni pollas? ¿Dice que no está bufando?

Reacciones al vídeo viral de la discusión

En los comentarios, la mayoría de usuarios certifican que ellos tampoco han podido comprender sobre qué versa el conflicto o cuáles son exactamente las palabras que utilizan.

Lo he visto 10 veces, no he entendido absolutamente nada, pero voy con el señor del fondo — Celattore (@celattore) 30 de octubre de 2022

