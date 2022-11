Sabíamos que la primera entrevista que concediera Gerard Piqué tras el lío con Shakira iba a ser polémica, pero no cuáles iban a ser los motivos. El exfutbolista del Fútbol Club Barcelona charló con el streamer Ibai Llanos y un fragmento de la conversación ha levantado asperezas en redes sociales.

Ambos famosos conversaban en el canal de Twitch del joven vasco sobre salir o no salir de fiesta. El futbolista le increpaba a Ibai que tenía que salir: "Es obligatorio salir de fiesta. El que no sale de fiesta, míralo mal".

Aunque entre ambos media una sólida relación de amistad, el streamer le contestó con contundencia: "A mí no me sale de los cojones salir de fiesta", a lo que el catalán continúo su alegato: "Un día no, pero si no sales de fiesta durante cinco años...".

Ibai replicó que prefiere quedarse jugando al ordenador o relajado en casa, pero Piqué no paraba de insistir, asegurando que hay algo "oscuro" en no querer salir de fiesta y el imperativo de tener que "salir a tomarte un whisky", aunque reconoce que "todos los días no".

El zasca viral a Piqué de una actriz

Entre las miles de respuestas que Piqué recibió por su insistencia con el tema de salir de fiesta, una ha destacado entre todas: se trata de la contestación de la actriz Cintia García, que ya suma más de 18 mil me gustas en Twitter: "A mí no me sale del coño salir de fiesta. Me gusta sofá, manta y Netflix, tocarme el toto a dos manos, que pesaditas son algunas personas con salir de fiesta de verda, no a todxs nos tiene que gustar xD".