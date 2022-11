Antonio Banderas es uno de los famosos más queridos en España: por sus emblemáticas interpretaciones en películas nacionales e internacionales, pero también por el carisma y la altura personal que ha demostrado en muchas ocasiones. Sin ir más lejos, una de sus intervenciones más aclamadas fue cuando, hace unos años años, realizaba una profunda reflexión sobre el tiempo durante su discurso para los Premios Platino de 2015.

Además de un excelente profesional y bellísima persona, Banderas es un cinéfilo empedernido: así lo ha demostrado en una entrevista para Rotten Tomatoes, donde el malagueño confesó cuáles son sus filmes predilectos.

Al igual que los escritores, las referencias de los actores hablan mucho de su estilo de interpretación. Indagando un poco en cuáles son los largometrajes favoritos de un artista de la talla de Antonio Banderas, podemos encontrar muchas explicaciones a su genialidad y carisma. No sorprende que su lista este plagada de clásicos indiscutibles de la gran pantalla, cuando él mismo ya es una leyenda de ella.

Las 5 películas favoritas de Antonio Banderas

En el número cinco, Banderas sitúa 'Sed de mal' un filme de 1958 firmado por Orson Welles que, como señala en la entrevista, amaba tanto a España que está "enterrado físicamente" en la tierra donde nació el padre del artista: Ronda.

La siguiente en la lista es 'El ángel exterminador': una película surrealista de 1962 que "trata de un grupo de personas de la alta sociedad en México que, luego de una noche en la ópera, deciden tomar unas copas en la casa de uno de ellos, y no pueden salir. Y pasan unos tres meses allí, y no sabes por qué no pueden salir, pero no pueden". A colación del surrealismo como género cinematográfico, Banderas señala a Luis Buñuel como uno de sus directores favoritos.

La tercera película favorita de Antonio Banderas es una obra maestra y un éxito en el mundo entero: 'El Padrino' de Francis Ford Coppola, y también habla de él como uno de sus directores preferidos de la gran pantalla.

En segundo lugar, la mítica 'Lawrence de Arabia': "Me encanta el alcance de la película; hay algo en David Lean que me gusta mucho". Hablando del director, reconoce que "hizo una película con un alcance enorme y eventos que fueron conocidos en el mundo: la guerra turco-británica y en ese momento, la toma de Akaba: cosas que fueron muy espectaculares y épicas, pero en realidad nos está hablando de la homosexualidad de uno de los personajes".

Por último, la película favorita de Antonio Banderas es '8 1/2' del italiano Federico Fellini porque "es un acto de libertad, prácticamente toda la película. No tenía guion. En 1962, que es el año en que se filmó la película, pensé que era increíble que alguien simplemente hiciera un experimento como este".