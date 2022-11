El miércoles 9 de noviembre, se emitió el nuevo programa de entrevistas 'Joaquín, el novato' con Antonio Resines. En el espacio de Antena 3, el futbolista interrogó a una de las caras más conocidas del cine español que le confesó la sorprendente cifra que ganan los actores en el nuestro país.

La entrega comenzó con Resines contando cómo había decidido dedicarse al cine gracias a Marisol, que conoció a Fernando Trueba y Carlos Boyero en la carrera de Ciencias de la Información, lo que hizo posible que debutara en 'Ópera Prima'.

¿Cuánto cobra un actor en España?

Uno de los picos más interesantes del programa fue cuando Resines habló sobre la mala situación del sector en España. Si al principio del programa, Joaquín podía soñar con convertirse en actor, se le debieron de quitar las ganas cuando el maestro le contó cuál es la media de ingresos de un profesional de la interpretación.

"Más del 80% de los actores no llegan a los 6.000€ al año. Hay más de 14.000 en España". Cuando Resines hizo esta dura revelación, Joaquín confesó que la cifra le parecía "acojonante" y que lo había dejado hundido.

Resines presume de haber sentado "el cabezón"

Otro de los temas que trataron durante el programa de Joaquín fue sobre ligar. Resines confesó que la actividad en ese sentido dentro del gremio no es lo que parece: "No es así. No soy como tú, que eres un guarro. Yo soy normal. Todo eso son tópicos".

Después de que el del Betis confesara que, efectivamente, es más "guarro que una uña", Resines habló de su relación: "He sentado por fin el cabezón este que tengo. Antes rea como más zascandil, pero no lo echo de menos. Si quieres a la persona, es un estado estupendo. Estoy muy contento. A efectos prácticos, es mejor estar casado que arrejuntado".

¿Quién es la pareja de Antonio Resines?

Después de 30 años de relación, en octubre de 2020, Antonio Resines se casó con su actual pareja: Ana Pérez-Lorente. La pandemia fue el detonante del enlace, aunque según la información disponible, Ana ya quería casarse desde que en 2015 Resines fue operado de una angina de pecho.

Ana Pérez-Lorente Ynzenga es otra habitual de la industria del cine: se dedica a la producción y ha colaborado junto a su pareja en producciones como 'Historias de nuestro cine' o 'Memorias de un calvo'.