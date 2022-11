Todo empezó en TikTok, después se viralizó en Twitter y ahora ha llegado hasta 'El Hormiguero': 'Vocaliza' la canción de Mucha Pepper que critica a los cantantes que como Rosalía, Quevedo o Bad Bunny parece que disfrutan haciendo canciones donde es prácticamente imposible entender qué dice la letra de la canción.

El tema lo interpreta la cantante Pepa Solano: la fundadora del proyecto musical 'Mucha Pepper' que busca acabar con "el machismo, la banalidad, la injusticia y el mal gusto de la música urbana actual" y se ha convertido en un éxito en tan solo 4 días de vida: en su cuenta de TikTok ya alcanzan los 15.000 me gustas, pero en Twitter ya supera el millón de visualizaciones y los 40.000 me gustas.

Así es la letra viral de 'Vocaliza'

La canción empieza diciendo "“Siempre se ha podido distinguir entre la música cantada y la música sin voz o instrumental, pero ahora lo más es la música cantada y que no se entienda nada, dime que no es subnormal” y sigue dirigiéndose directamente a los cantantes que no hacen el mínimo esfuerzo para que se pueda interpretar qué dicen: “Es que parece que cantas para dentro [...] cantas como si tuvieras el coco pequeño [...] cantas como si acabases de salir del dentista [...] Hay que cantar como si tuvieras una patata metida en la boca”.

Uno de los motivos que han hecho que la canción se haga tan popular es por el uso de las agudas metáforas y el ritmo pegadizo que resume lo que todos pensamos sobre las canciones de los cantantes más famosos del momento.

Pero aunque pudiera parecer una parodia, en la letra se evidencia que la canción protesta busca mucho más, ya que advierte a las estrellas que deben cuidar "el legado que dejamos" y reivindica que "se debe entender lo que dices si respetas el arte".

'Vo-ca-li-za' se cura contra las críticas

Dentro de la canción también hay una respuesta para los fans que quieran defender cómo cantan sus artistas favoritos: "No tiene nada que ver con los acentos, es que parece que cantas para adentro" y "Da igual si eres de Europa, América o Marte, que se entienda lo que dices si respetas el arte".

Con un efervescente "patata, patata, patata en la boca" las bailarinas y cantantes aparecen en el vídeo disfrazadas literalmente de patatas para reforzar el mensaje.

Se llama Pepper (Pepa) Solana y este es solo uno de sus muchos proyectos, es una tipa de lo mas versátil, si teneis tiempo buscadla por RRSS o en Youtube porque merece mucho la pena en cualquiera de sus facetas y ya lleva años actuando y cantando, yo la sigo desde sus inicios — María Kriptonita (@mariakriptonita) November 10, 2022

Me declaro FAN de estas muchachas ahora mismo. Ea. — MilagrosCuencaVaquer (@MilagrosCuencaV) November 10, 2022

Descubrimiento total. Y puestos a pedir tampoco estaría de más que los actores y las actrices españolas vocalizasen también mejor que con algunos he llegado al punto de preferir las películas con doblaje latino que las originales. — Txominbarullo (@Txominbarullo) November 10, 2022

MUCHAPPER: canciones que dicen cosas

Después de este salto de trampolín a la fama, muchas personas se preguntan qué es Muchapper. Según explican en su página web, se trata de un proyecto musical liderado por Pepa Solano que quiere demostrar que es posible hacer música de géneros urbanos (trap, reaggetón o hiphop) con letras que apuesten por valores como la igualdad, la ética o el cambio social; pero, sobre todo, que se entiendan al escucharlas.