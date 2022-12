Las publicaciones que se hacen virales en Internet son, en su mayoría, bromas, memes o contenidos relacionados con el entretenimiento. Pero en ocasiones también sirven para denunciar alguna injusticia o situación que afecta a un gran colectivo: este has ido el caso de la queja que puso una clienta en Decathlon y que se ha convertido en los últimos días en un gran altavoz sobre uno de los mayores problemas en lo que a atención al cliente ser refiere.

La denuncia social que ha cogido fuerza en esta ocasión gracias a las redes sociales es sobre la popularización de las cajas de autocobro: este método de pago, cada vez más común en grandes superficies como supermercados y marcas, puede parecer en principio una comodidad para el cliente, pero tal y como explica esta clienta disgustada, esconde una cara b mucho más peligrosa.

Pone el grito en el cielo por esto que ocurre en Decathlon

Una clienta de Decathlon ha tomado la iniciativa con algo que muchas personas piensan, como se ha podido ver después. La autora de esta reclamación que se ha hecho viral, ha desencadenado una apasionante discusión en redes sociales donde se tienen en cuenta desde los derechos laborales de los trabajadores hasta la experiencia del cliente en la tienda.

Y es que esta clienta le ha cantado las cuarenta a Decathlon por algo que ha considerado inaceptable: ha denunciado que no hay trabajadores pendientes de las cajas de cobro y que, a causa de esto, ha sido víctima de un problema cuando se disponía a pagar los artículos que iba a llevarse a casa.

Al no haber ningún empleado de la tienda de deportes en las cajas, ha tenido que pasar obligatoriamente por las cajas de autocobro, algo que no le ha gustado un pelo a la señora: "Es vergonzoso que quieran aprovecharse de sus clientes. Vengo de mi trabajo. Ocho horas trabajando. Estoy sin comer. Vengo a comprar y a gastar mi dinero aquí y resulta que no hay cajeros y tengo que cobrarme sola.

En una aplaudida disertación, ha denunciado que "yo no trabajo gratis para ustedes, así que dejo los productos que entre todos eran más de 200€ y me voy, será por tiendas". Además, califica a Decathlon de "sinvergüenza" por quitar puestos de trabajo.