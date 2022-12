TikTok es una de las redes sociales de moda. Esta plataforma de vídeos da lugar cada día a publicaciones que se convierten en virales y que permiten a sus usuarios saltar al estrellato mediático, aunque sea por unas horas. Eso justo es lo que le sucedió a Luchi Fiol, quien compartió su reacción al comprobar que lo que había comprado no era un abrigo para bebés, lo que ella esperaba, sino un traje para perros.

El vídeo acumula ya más de 17 millones de reproducciones. En él, Fiol y una amiga muestran a cámara las compras que han hecho; una de esas adquisiciones era un traje de Stitch, el personaje de Disney de la película Lilo & Stitch.

¿Agujero para las piernas… o para la cola?

Las jóvenes se sorprendieron al descubrir que el patrón era muy diferente al de otros trajes para bebés. Lo más destacable era tener las piernas al aire, como comentaba una de las protagonistas del vídeo. Ante esta duda, la amiga respondió que sería para el pañal.

Al final, no tardaron mucho tiempo en descubrir que el agujero no era para el pañal, sino para la cola. No era un traje de bebés, sino una prenda para perros. Fue entonces cuando ya cayeron en la cuenta de que habían adquirido el traje en una zona de artículos para perros.

Luchi Fiol, la compradora del traje y quien publicó el vídeo, comentó también entre risas que menos mal que no había regalado el traje. Las dos chicas, entre risas, encajaron muy bien este suceso y los comentarios más de lo mismo. Numerosos usuarios de TikTok respondieron con mensajes del tipo “no me lo puedo creer” o “pensaba que era un vídeo irónico”.

TikTok es una plataforma perfecta para estos vídeos. Situaciones cotidianas que resultan muy divertidas y que reflejan pequeños errores que pueden convertirse en un momento de diversión irrefrenable.

La tiktoker Luchi Fiol acumula casi 38 000 seguidores y ha publicado decenas de vídeos, pero ninguno de ellos se acerca a las cerca de 18 millones de visualizaciones del traje de perro de Stitch, su publicación más viral.