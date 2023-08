La Policía Nacional junto con la Guardia Civil y los cuerpos locales y autonómicos son los principales responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos en España. Aunque su principal trabajo consiste en patruyar, atender llamadas de socorro e investigar delitos, desde hace un tiempo también se valen de las redes sociales y las nuevas plataformas de comunicación para hacer prevención frente a agresiones, robos y otros delitos.

Sin ir más lejos, cada vez son más frecuentes las campañas que podemos encontrar en Internet sobre ciberseguridad como el phising y otras estrategias para robar los datos de las personas.

En su último vídeo, la Policía Nacional ha compartido un vídeo a través de sus canales oficiales donde ha hecho una importante advertencia a los usuarios de un tipo de mochila en concreto. Según han querido demostrar de la forma más visual posible, aunque estos modelos sean ligeros, cómodos y fáciles de guardar cuando ya no los necesitamos tienen un importante problema de seguridad frente a los ladrones que están dispuestos a todo.

En concreto se trata de las mochilas tipo bolsa de tela y cordones. En la pieza compartida por el Cuerpo se puede ver cómo el agente demuestra la sencillez con la que una persona con malas intenciones podría valerse de un cuter o un objeto cortante para acceder al interior.

Pero la policía hila todavía más fino: "Si este verano te vas de fiesta a un festival y llevas este tipo de mochila, bolsos o riñoneras no lo lleves en la parte de atrás" y recomienda ponerla en la parte delantera del cuerpo y siempre con la cremallera cerrada. Por otro lado, también recomiendan llevar distintos compartimentos para guardar las cosas y aseguran que es mejor no llevar llevar el móvil o la cartera en los bolsillos traseros que quedan expuestos: "Que no te corten el rollo".