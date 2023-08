Hay personas que no tienen miedo de lanzarse a la piscina de las redes sociales aunque, en muchas ocasiones, esta esté vacía: los comentarios polémicos e hirientes contra algo o alguien (aunque en ocasiones solo busquen guiar al usuario a través de un clickbait estratégico) no suelen salir bien para quienes los idean. Aunque pueden generar mucho engagement, este tipo de ocurrencias puede terminar con el linchamiento o la cancelación virtual de quienes los emiten, aunque no fuera esta su intención.

En las últimas horas, se ha viralizado un vídeo de la cuenta especializada en viajes @orctravels donde publicaba sus "opiniones de viajes por Europa más controvertidas". Entre las valoraciones que realizaba sobre distintos países del continente, una en concreto ha escocido tanto en España que las consecuencias han sido más que previsibles. En la pieza en cuestión, Óscar señalaba a Málaga como "la ciudad más sobrevalorada de España" entre otros comentarios como "Dublín está sobrevalorada a menos que vayas de fiesta o a beber", "Estambul es la mejor ciudad de Europa" o "el Reino Unido está criminalmente subestimado como destino turístico". Rápidamente, la publicación se ha llenado de comentarios de malagueños defendiendo el valor de su capital como un gran destino turístico: "No faltes al respeto a Málaga" o "Málaga es la mejor ciudad del mundo". En total, la publicación ya cuenta con más de 200.000 visualizaciones y 7.000 me gustas.