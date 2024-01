Una 'influencer' estadounidense se graba hablando de Andalucía y lo que hace con el acento se vuelve viral

Nada que no supiéramos, pero siempre se agradece el volver a escucharlo: la joven estadounidense conocida como Bella Vida Spain por su canal de difusión de la admiración a la cultura española ha dedicado una de sus publicaciones a reconocer uno de los privilegios más destacados de Andalucía.

La muchacha ha querido mostrar su sorpresa ante la diversidad geográfica que compone la Comunidad, explicando cómo en un mismo día ha podido atravesar distintos paisajes. El contraste entre las nieves de Sierra Nevada, las playas de Cabo de Gata pasando por el desierto de Almería han hecho mella en la percepción de la americana, que no ha podido si no sumar esta experiencia a la lista de razones por las que está enamorada de España, tal y como declara en su perfil de TikTok.

El contenido de esta joven americana suele versar en torno a esta temática y cuenta con varios vídeos en los que explica qué cosas le encantan de España, las razones por las que se mudó, cuáles son los dulces navideños más típicos o donde hace comparativas entre nuestro país y Estados Unidos: por ejemplo, la decoración navideña o en el supermercado.

La diversidad geográfica andaluza que enamora a esta joven americana

En la publicación, la joven comienza presentándose: "soy una americana viviendo en España y acabo de hacer un viaje desde Sevilla hasta Almería, y es que sigo flipando".

La estadounidense no puede esconder su entusiasmo ante lo que ha visto en su road trip: "todos los que me conocen saben que estoy enamorada de Andalucía, pero es que cada vez esta provincia me sorprende más".

Y es que, por lo que cuenta en su exposición, 'Bella vida' ha podido comprobar la riqueza de los distintos paisajes que se despliegan desde la provincia de Granada hasta Almería: "Por la mañana estaba congelada tirando bolas de nieve en Sierra Nevada, luego estuvimos conduciendo por el desierto y al final del día llegamos al faro de Cabo de Gata a esta playa preciosa. Por la mañana una tostadita en Granada, después unos angelitos en la nieve en Sierra Nevada, después el desierto de Almería y acabamos el día en Cabo de Gata en una de las playas más bonitas que he visto en mi vida".

Pero, aunque su vídeo iba dirigido a expresar su admiración por la geografía de la comunidad, la mayoría de seguidores se han fijado en otro detalle: su acento. Y es que la estadounidense está tan enamorada de Andalucía que incluso se le han pegado algunos de los rasgos de los acentos más característicos dentro de la diversidad andaluza. Un hecho que muchas personas han destacado en comentarios: "Y tiene acento andaluz"; "qué acento más andaluz y gracioso tienes"; "qué arte tienes, olé tú" o "qué arte tienes chica, me alegro muchísimo de que disfrutes tanto con Andalucía", son algunas de las apreciaciones que se pueden leer.