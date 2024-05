Un periódico inglés elige esta cerveza como la mejor de España y medio país pone el grito en el cielo

En el amplio terreno de las cervezas españolas hay una rivalidad evidente: cada comunidad autónoma leva la suya por bandera, y cuando no hay una marca específica siempre hay una opción que destaca por encima de las demás. Desde la Estrella en Galicia en Galicia hasta la icónica Mahou en Madrid.

Ahora, el diario The Sun ha elegido meterse en camisas de once varas para preguntarse cuál es la mejor cerveza de España y elegir entre todas las opciones de la industria cervecera.

La mejor cerveza de España según los ingleses

En su último atículo The Sun realiza una minuciosa comparación de siete marcas de cerveza española a las que otorga una puntuación que va desde el 5 hasta el 2 donde el criterio a la hora de evaluar se sostiene sobre la experiencia de los catadores.

El resultado final del ranking de The Sun ha señalado dos marcas de cerveza como las mejores de España: la Estrella Galicia y la Cruzcampo, dos firmas que se erigieron como campeones indiscutibles que fueron agraciadas con la puntuación de 5.

Para Cruzcampo, el distintivo sabor afrutado fue su carta de triunfo, eclipsando incluso a las cervezas británicas en el paladar de los catadores. Mientras tanto, Estrella Galicia evocó una ola de nostalgia, transportando a la catadora a recuerdos veraniegos en España con cada sorbo.

Sin embargo, no todo fue gloria para todas las cervezas evaluadas. En el extremo opuesto de la escala, Mahou y Rosa Blanca sufrieron el revés de la crítica, ambas obteniendo una desalentadora calificación de 2 sobre 5. Mahou, a pesar de ser una de las cervezas más vendidas en España, no logró convencer con su olor fuerte y sabor amargo, mientras que Rosa Blanca fue condenada por su extraño sabor a limón, que no encontró eco en los paladares de los catadores.