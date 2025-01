Un camarero de Málaga cuenta qué hace a los clientes en 'First Dates' y espanta a su cita: "Son faltas de respeto"

En una de las citas más comentadas de First Dates, el date show de Cuatro, Roxana y Daniel protagonizaron una cita algo tensa. Roxana, de 25 años, se presentó como una mujer con mucho sentido del humor que no tenía prototipo de chico, pero que se enamoraba a partir de una buena conversación. Soltera desde hace unos meses, después de una separación, y había decidido acudir al programa para encontrar el amor. Su cita, Daniel tenía 30 años y, según sus propias palabras, cree que todo el mundo que lo ve piensa que es “un chulo”. A pesar de su actitud algo arrogante, explicó que valora mucho a las personas y que busca a alguien que le “meta caña”.

La cita empezó con Roxana haciendo una pregunta directa: “¿Tienes planes para irte del país?”. Daniel, algo sorprendido, respondió que sí, lo que llevó a Roxana a decir entre risas: “Entonces otro, por favor”. Sin embargo, esta declaración no fue tomada como una broma por Daniel, quien no mostró entusiasmo al respecto. A medida que avanzaba la conversación, Roxana comenzó a notar algunas actitudes de su cita que la incomodaron.

Uno de los momentos más destacados de la cita fue cuando ambos hablaron sobre su trabajo como camareros en Málaga. Daniel reveló que trabajaba en un restaurante que recibe principalmente a turistas extranjeros, y fue entonces cuando hizo una revelación que dejó a Roxana perpleja. En su trabajo, Daniel había llegado a hacer bromas a los clientes extranjeros, comentarios que Roxana calificó de "faltas de respeto". El soltero, sin pudor, explicó: “Mi exjefe se acercaba y decía ‘¿Quién me va a comer la polla de los dos?’”. Estas palabras dejaron a Roxana sorprendida y desconcertada, quien no dudó en expresar su desaprobación: “Las bromas suyas me parecen un poco fuertes porque me parece que más que una broma es faltarle un poco el respeto”.

El camarero de Málaga también mencionó que, en ocasiones, hacía bromas como: “¿Una coca-cola? Para ti mi cola”, en un tono que Roxana tampoco consideró apropiado. Para ella, este tipo de comentarios no eran bromas inocentes, sino una falta de respeto hacia los clientes, especialmente hacia aquellos que no hablaban español.

Roxana se mostró visiblemente incómoda con las actitudes de Daniel aunque no dejó de mantener el tono alegre que la caracteriza. A pesar de las diferencias ambos compartieron algunos momentos divertidos, como cuando Roxana le pidió a Daniel que le mostrara sus abdominales. Finalmente Roxana se mostró dispuesta a darle una segunda oportunidad, ya que algo de Daniel la seguía intrigando: “Hay algo de él que me llama la atención y todavía no sé qué es, así que tendré que descubrirlo”.