Anuncia que abandona Málaga para volver a EEUU por esta razón y una canadiense le cierra la boca: "Si pudiera dar dos consejos"

Mudarse a otro país suele ser un paso emocionante, pero también un desafío que no todas las personas consiguen superar. Las diferencias culturales, los hábitos de vida y hasta las condiciones climáticas pueden hacer que la experiencia de vivir en un país distinto al nuestro no sea finalmente como esperábamos. Esto es lo que le ha sucedido a una joven estadounidense, que después de pasar dos años en España ha tomado la decisión de regresar a Estados Unidos porque no consiguió adaptarse a la forma en que se vive en España. Su historia ha dado la vuelta a las redes sociales, sobre todo después de la respuesta de una canadiense que vive en Málaga y que se ha dedicado ha rebatir con firmeza sus quejas un apor una.

El caso lo protagoniza Cristina: una mujer de Miami que había pasado muchas vacaciones en España antes de tomar la decisión de mudarse de forma definitiva. Pero su experiencia no resultó ni mucho menos como ella imaginaba y, en declaraciones al medio CNN, contaba que el estilo de vida en España era demasiado diferente al estadounidense y que sus expectativas se vinieron abajo una vez empezó a vivir aquí.

Entre sus principales problemas Cristina destacó la dificultad para adaptarse al clima, la falta de aire acondicionado en muchas viviendas y los horarios comerciales: ya que muchos negocios y restaurantes cierran durante la tarde. Pero lo que más sorprendió fue su descontento con la gastronomía española, que describió como "frita, grasienta y poco saludable".

Estas palabras no pasaron desapercibidas y pronto generaron una ola de reacciones en redes sociales, entre ellas la de @danicasnelson: una canadiense de Toronto que lleva un año viviendo en Málaga y que no dudaba en contestar contundentemente a las quejas de la joven estadounidense.

Falta de previsión

Para abrir boca criticaba la falta de previsión de Cristina antes de mudarse: "Creo que algunas investigaciones previas pueden ayudar a establecer expectativas" y hacía hincapié en que la costumbre española de cerrar a medio día, durante la hora de la siesta, no es un capricho, sino una parte fundamental de la cultura laboral: "Sí, es así como se hacen las cosas aquí. Después del descanso del mediodía vuelven a trabajar. El horario de descanso del mediodía es el mismo todos los días, así que puedes planificar en consecuencia".

Pero lo más importante de su respuesta fue la reflexión sobre el estilo de vida español frente al estadounidense. Según la canadiense, España se diferencia porque aquí "trabajan para vivir, no viven para trabajar". En su opinión, los españoles priorizan el tiempo con la familia, los descansos y la calidad de vida, a diferencia del modelo norteamericano, que gira en torno a la conveniencia y el capitalismo.

Para finalizar, se permite darle dos consejos esenciales a quienes estén pensando en mudarse a otro país: en primer lugar, que no esperen sentirse en un país distinto como si estuvieran en casa, ya que adaptarse a una nueva cultura siempre requiere esfuerzo y flexibiliad.

También recomienda hacer un periodo de prueba antes de mudarse definitivamente y, especialmente, antes de vender la casa y cambiar de vida totalmente. Para esto aconseja pasar al menos un año en el país, comprobando si el cambio es o no para nosotros.