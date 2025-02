Una argentina se muda a Málaga y estalla con el principal problema de vivir en Málaga: "Es algo lógico de esperar de una ciudad turística..."

La belleza, el clima, la forma de ser de sus habitantes y su extensa oferta cultural, social, gastronómica y monumental ha convertido a Málaga no solo en uno de los principales destinos del mundo que eligen los turistas para visitar, sino el que miles de ciudadanos de otros países escogen para mudarse y comenzar su nueva vida. Sin embargo, a pesar de todos los aspectos que la hacen el destino idílico para convertirla en su residencia habitual y su lugar de descanso y disfrute, hay ciertos aspectos que se presentan como "desventajas" para los extranjeros que acuden a residir al territorio malagueño.

Es lo que le ha pasado a Milena, una joven argentina que reside en Málaga desde hace tres años y que ha utilizado sus redes sociales para avisar a los extranjeros que barajen la opción de vivir en Málaga de lo "negativo" que ha encontrado ella. Y es que, a pesar de considerarse una "enamorada" de Málaga, ha querido mostrar una realidad que le hubiera gustado conocer antes de mudarse.

Y para ella, el principal hándicap de vivir en Málaga no es otro que el problema para acceder a un alquiler accesible económicamente. "Yo amo la ciudad, no me voy a mudar ni quiero volver a mi país porque Málaga me encanta, pero me hubiera gustado saberlo antes", explica.

El principal problema: el alquiler

Tal y como relata, conseguir un alquiler para larga temporada se ha convertido en todo un reto, ya que la mayoría de viviendas que ha encontrado se alquilaban por un periodo de menos de diez meses. "Si consigues un alquiler por larga temporada, considérate afortunado, y es uno de larga temporada y que no te arranquen la cabeza, considérate el hijo favorito de Dios", relata la joven.

La mujer comenta a sus seguidores lo complicado que es encontrar vivienda a un precio moderado, ya que incluso un estudio monoambiente no se logra alquilar "por menos de 800 euros", a lo que habría que sumar los gastos de luz y agua, que no se suelen incluir.

Tres meses de fianza

"Y para entrar, tienes que abonar tres meses, uno para la inmobiliaria, otro de fianza y el corriente, y el de la inmobiliaria no se devuelve", cuenta Milena a través de su perfil de TikTok. A esto se suma la problemática de que para acceder a una vivienda se reclama antigüedad en la empresa y nóminas "de 1.600 euros para arriba".

Sin embargo, durante su explicación asegura que esta situación no solo afecta a las personas que vienen de otros países, sino que también la sufren los propios malagueños: "A todo el mundo le cuesta encontrar alquiler".

"Me he mudado nueve veces desde que llegué hace menos de tres años", recalca la joven. Junto a esto, señala la dificultad de encontrar trabajo sin permiso de residencia, sobre todo durante los meses de invierno, y el intenso calor de los meses de verano. "A mí me gusta mucho, pero si eres alguien que sufre el calor, en julio y agosto hace demasiado, hay calima, terral y sientes como si tuvieras una estufa en la cara. Pero es verdad que en invierno no hace nada de frío y en verano los días son larguísimos", indica la joven. Tras lo que añade: "Son las tres únicas cosas negativas que le encuentro a Málaga, el resto me encantan y me parece una ciudad increíble y la súper recomiendo".