Una canadiense que vive en Málaga dice lo que no le gusta de la ciudad y las redes arden

Málaga se ha posicionado como uno de los destinos más deseados de todo el mundo no solo para visitar, descubrir y recorrer; sino también para trasladarse y residir de forma temporal o definitiva. Es por ello que las redes sociales se han llenado de experiencias y comentarios de todas aquellas personas tanto de otras provincias como de diversos países comentando los aspectos positivos y negativos que se han encontrado para despejar las dudas que puedan tener quienes estén sopesando mudarse. Así lo ha hecho Dani, una joven canadiense, a través de su perfil en TikTok, en el que se ha descrito como una enamorada de esta tierra, aunque ha explicado que existen una serie de aspectos negativos que ha descubierto en los siete meses que han trascurrido desde que se trasladó desde Toronto.

"Amo Málaga en su mayor parte, pero hay algunas cosas que he notado después de estos siete meses que no me gustan demasiado", señala la mujer, que ha dividido los puntos negativos de la provincia en cinco aspectos. Una realidad que ha encendido las redes tanto de mensajes que alaban Málaga y niegan parte de los argumentos de la joven, como de otros malagueños y turistas que se muestran "muy de acuerdo" con ella.

El primero de ellos es el verano y su intenso calor, que asegura que "no es ninguna broma ni un juego. "Los lugareños ya me lo advirtieron cuando me mudé aquí. Me dijeron que me iba a encantar el clima en invierno, pero que en verano querría salir de aquí y no les creí", indica. Además, añade: "Como vengo de Canadá y tengo sangre jamaicana, yo pensaba que podría con todo, pero no aguanto nada. Mi pareja me dice que el calor es asfixiante y al principio pensé que era un dramático, pero tengo que estar de acuerdo con él".

El segundo punto negativo que Dani ve a Málaga es la "falta de vuelos directos", ya que asegura que en comparación con ciudades como Madrid o Barcelona, las opciones "no son tan buenas". "Para poder volar a casa, en Canadá, siempre tengo que hacer una escala en el medio. No es el fin del mundo, pero no es lo ideal", recalca.

A estos inconvenientes suma los elevados precios que se ha encontrado, especialmente en torno a la vivienda: "Si intentas encontrar una casa aquí entre los meses de verano, es muy caro porque es temporada alta". "Mucha gente viene a Málaga durante esos meses, lo que hace que suban los precios y que sean muy costosos, pero que quede claro que entiendo que el turismo contribuye a estos altos coste de vivienda", recalca.

La falta de comida internacional, un hándicap

La escasez de "buenas opciones" de comida internacional en la ciudad es otro de los hándicaps que señala del territorio, pues asegura que, aunque le encanta la comida española, con especial interés en el marisco, "que en Málaga es delicioso y fresco", en Toronto tienen la costumbre de comer con asiduidad alimentos de diferentes nacionalidades durante todo el día. "Eso no es una realidad aquí porque la comida internacional no es tan deliciosa", afirma.

Por último, Dani señala que la magnitud del turismo en la ciudad y su aglomeración es otro de los aspectos a tener en cuenta, sobre todo con los "turistas horribles". "He visto a muchos turistas que van a restaurantes y tratan de pedir la comida en inglés y se frustran cuando el camarero no les responde en inglés porque hablan español, y realmente no me gusta cuando se ponen así", añade.

"Soy de Málaga y te entiendo al 100%, gracias por ser tan amable y respetuoso con la situación. No es nada fácil para los locales la situación de la vivienda", le ha contestado en su perfil de TikTok un usuario. Junto a esto, otro indica: "Ya me he aclimatado al calor del verano, pero no hay buenas opciones de comida internacional, algunos turistas son groseros y los alquileres a corto plazo no son justos para las personas que viven aquí. Es difícil encontrar un hogar".

Además, otro ha indicado: "Soy de Málaga y estoy de acuerdo con todo pero también tenemos restaurantes chinos, japoneses, americanos, mexicanos, indios, tailandeses y más".