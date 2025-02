Una malagueña sorprende a Juan y Medio con su divertida historia del 'beso de tornillo': "Se nos salieron los dientes"

Juan y Medio y su programa 'La tarde, aquí y ahora', de Canal Sur, se ha posicionado como uno de los espacios más queridos e hilarantes de toda la parrilla televisiva gracias al propio carácter divertido y cercano de su presentador, y al ingenio, la generosidad y la alegría de sus invitados, que aprovechan su visita al plató para brindar historias y risas para el recuerdo. Es lo que ha sucedido con Lucía, una vecina de la provincia de Málaga que se ha ganado al público al contar con un encanto único la historia del único "beso de tornillo" que asegura que se ha dado en su vida.

"Eso es asco, da asco", ha relatado con naturalidad y diversión esta mujer de Sierra de Yeguas nacida en 1931 a Juan y Medio cuando este le ha cuestionado si alguna vez se había "besado con lengua". Sin embargo, solo hacía falta preguntarle un poco más sobre el tema para descubrir la historia que compartió con su marido Alonso cuando eran más jóvenes.

"Yo no sabía hacer eso ni mi marido tampoco. Él me daba el beso en la frente y a la vera de la oreja, que parecía que se iba a tragar un día el zarcillo", ha explicado la malagueña, despertando las carcajadas constantes del público y una cara de completo asombro en el presentador.

Descubrieron los besos con lengua en la tele

La mujer, que ha acudido al programa para remediar su soledad tras haber transcurrido más de 17 años desde el fallecimiento de su marido, ha asegurado que los dos descubrieron que se podían dar besos en la boca "viéndolo en la tele", lo que despertó el interés de su esposo. "Me dijo: 'Mira los besos que se dan, con las lenguas' y yo le decía 'Que nosotros no sabemos', pero me dijo de probar y probamos", ha contado risueña la malagueña.

Sin embargo, tal y como ha relatado, el experimento no salió como esperaban porque, lejos de producirse un estallido de sensaciones y nuevas emociones, vivieron una explosión muy diferente: "Mis dientes acabaron por un lado y los suyos por otro. De lo que le entró a mi marido se le salieron los dientes, y encima valían 20.000 duros".

Ante ese final, el presentador no ha podido mantener más el gesto sereno que había intentado mantener hasta el momento y ha estallado en risas junto con el resto del equipo, el público y la propia Lucía que, divertida, ha acabado diciendo a Juan y Medio: "No me debías haber preguntado cosas tan fuertes...".