Un malagueño se queja de lo que está pasando en Málaga y despierta las críticas: "Parece Noruega"

Pasear por las calles de Málaga, sobre todo por el centro, permite observar los intensos contrastes causados por los cambios que la ciudad ha vivido en sus últimos tiempos. Donde años atrás había tascas, restaurantes "de toda la vida" y comercios locales, ahora la oferta se ha modificado para ser más atractiva para su verdadero público objetivo: el turista. Así, los malagueños han sido testigo de cómo la masificación de los visitantes ha dejado "su Málaga" casi irreconocible. "Parece Noruega", explica un malagueño a través de su perfil de Instagram 'Zapacrac' en un vídeo que ha despertado las críticas y comentarios de miles de usuarios.

"¿Alguien me puede explicar qué está pasando en Málaga?", se pregunta el joven, que asegura que cada vez que acude al centro de la capital se encuentra únicamente con turistas. "No veo a nadie que se apellide Gómez, Fernández. No, no, todo son Johnson, Smith, ¿esto qué es? ¿Dónde estoy, en Reino Unido?", cuestiona a sus seguidores en tono de humor.

Cada una de las transformaciones que se han producido en el centro de la ciudad desconciertan al joven, pero la que más llama su atención es el uso mayoritario del inglés en sus calles. "El otro día me paró un relaciones públicas y me dijo 'Excuse me, guy', y yo, 'Excuse me de qué, dímelo en español, que soy de Huelin. Y me dicen '¿eres de aquí? Y yo, '¿Que si soy de aquí? Que cuando me ducho escucho al Tijeritas'".

Una misma situación le ocurre cuando los visitantes, al confundirle con un extranjero más, le preguntan en su idioma natal: "Yo no les entiendo. Que estamos en Málaga, háblame malagueño. ¿Me vas a hablar en guiri, que no entiendo nada?". "La próxima vez que pase por el centro voy a hacer como Sergio Ramos, me voy a amarrar la bandera de Andalucía para que, si me paran, me hablen en español", añade.

Bajada de precios para que los malagueños accedan a la vivienda

Por todo ello, el joven ha realizado una petición al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para que ponga fin a la subida de los precios y que se facilite que sean los propios malagueños quienes puedan adquirir las viviendas de la capital. "Los guiris nos están comprando las casas y ya lo que falta es que nos pidan el B1 para ir al centro. Esto parece Noruega".

Ante esta situación, decenas de malagueños se han sumado a las quejas del joven y han mostrado su malestar por la turistificación de Málaga. "Calle Larios parece London City", dice uno de los usuarios de la red social. "España ahora es un parque temático para turistas, y lo peor es que ofrecemos un turismo barato, que jamás compensará los sacrificios que haremos los de aquí. Perdiendo derechos y libertades a pasos agigantados", cuenta otro.

"He vuelto a Málaga después de 6 años viviendo en Madrid y, para mí, Málaga ha perdido todo su encanto. En el centro no hay ni un sitio para desayunar un pitufo con un café por menos de 6 pavos. Locura", relata otro. Junto a esto, una joven expresa con ironía: "Me mudé desde Madrid para disfrutar de la cultura andaluza y, mala suerte la mía".