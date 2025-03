Una malagueña le cuenta a Juan y Medio cómo se enteró de la infidelidad de su marido: "Una mujer me dijo que querían irse a vivir juntos"

El programa de Juan y Medio, 'La tarde, aquí y ahora' de Canal Sur, brinda a los andaluces en cada uno de sus programas de todo tipo de historias de la mano de sus invitados, que llenan el plató y los hogares de los espectadores de risas, melancolía, felicidad o tristeza con sus vivencias personales. Es lo que ha pasado con María, que ha dejado un sabor agridulce al confesarle al presentador cómo se enteró de que su marido le había sido infiel.

Esta vecina de Mijas, en Málaga, acudió al programa para encontrar el amor y hacer frente a su soledad tras quedar viuda hace más de 40 años de su marido, "el gran amor de su vida". Tras esto, volvió a rehacer su vida por segunda vez con una nueva pareja, pero una infidelidad acabó con lo que sentía.

Como ocurre en cada intervención, Juan y Medio aprovechó la ocasión para preguntarle a esta mujer de 75 años sobre su anterior relación, tras lo que la mujer explicó que su desamor comenzó un día mientras estaba en el mercado comprando, como cualquier otra jornada. Fue entonces cuando se encontró con una mujer a la que ya conocía, por lo que la saludó como acostumbraba hacer. Y ahí fue cuando se destapó todo.

"Me dijo, '¿Tú sabes que tu marido se quiere venir a vivir conmigo'? Y le dije 'Bueno, si se quiere ir a vivir contigo, que se vaya'", contó María. Tras esto, no dudó en acudir a su casa y enfrentarse a su marido, al que le pidió explicaciones sobre la veracidad de estos hechos: "Él siempre lo negó. Decía que era mentira y de ahí no salió nunca".

La malagueña continuó con su relación por su padre

A pesar de la insistencia de su pareja de que todo era una falsedad, para María algo se había roto entre ellos, por lo que se planteó dejarle. Sin embargo, el cariño que su propio padre le tenía a su yerno le hizo replanteárselo: "Le perdoné por mi padre, porque tenía locura con él. Le dije a mi padre que iba a terminar con mi marido y él me dijo que 'Es que viene, me afeita...'".

Para evitar hacerle daño a su progenitor, María continuó viviendo con su pareja bajo el mismo techo e intentando aparentar tener una relación como cualquier otra, pero "ya era muy distante y ya no éramos pareja". Para quitar algo de presión a la situación e intentar sacar una sonrisa en la mujer, Juan y Medio le interpeló: "Vamos, que estabais como si estuvierais casados".

Así, la mujer continuó con su relación, a pesar del desengaño. Sin embargo, en el momento en el que falleció su padre, tomó las riendas de su vida y decidió separarse al fin. Ahora, cuenta que vive en el campo y su vida es monótona, por lo que ha acudido al programa para conocer a alguien especial que acompañe sus días.