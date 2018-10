"En mis años de carnaval lo he conseguido todo, sólo me faltaba el pregón"

Merchán es uno de los pesos pesados de las murgas malagueñas y, aunque hace unos meses anunció su retirada, asegura que es un hasta luego: «No sé cuándo pero volveré»

¿Qué supone para un carnavalero poder pregonar su fiesta?

Pues la verdad es que es una de las cosas más importantes que me han pasado en el mundo del carnaval, y es un grandísimo orgullo y un verdadero honor poder ser el pregonero del Carnaval de Málaga 2019. Tengo la suerte de que en estos 18 años de carnaval he conseguido todo lo que me había propuesto e incluso más, y si hay algo que me faltaba, era esto.

Además ya tocaba que fuera un murguista... ¿no?

Bueno, no hace tanto de otro pregonero murguista. Carlos Pariente fue pregonero en 2015, aunque es verdad que después fueron Antonio Carlos y Dede, que son comparsistas y el año pasado Cristófol que es periodista y aficionado al carnaval, así que mirándolo bien, sí [risas], ya era hora de un murguista. Espero que no se arrepientan.

¿Cómo se enganchó al mundo del carnaval y por quién?

Yo me aficioné al carnaval por la tele, viendo los carnavales de Cádiz. Luego, en Tolox, mi pueblo, montamos una murga con los amigos de allí. Estuvimos 5 añitos (desde 1994 a 1998) pasándolo de lujo. En 1999 fue el primer año que salí aquí en Málaga, fue con la murga de Ángel Montilla (su mujer es de Tolox). Me calentaron y ahí empezó mi andadura en el carnaval de Málaga y hasta hoy.

¿Cómo definiría el estilo de la murga de Merchán?

Me lo han preguntado muchas veces y la verdad es que no sé qué decir, porque realmente no lo sé. Mi intención es que sea una murga divertida, dinámica, teatral y que le gusta interactuar con el público, otra cosa es que lo consiga.

Supongo que su visión de las decisiones del jurado ha cambiado después del año pasado...

Pues la verdad es que sí, fue una experiencia única y me ha servido de mucho. Desde fuera tienes una percepción distinta de cómo funciona eso de ser jurado, pero una vez que pasas por esta experiencia, te das cuenta de lo dificilísimo que es.

Este año se ha anunciado la apertura del patronato con un organismo de asesores. ¿Qué le parece esta iniciativa?

Me parece muy bien, es algo que Rafael Acejo anunció cuando entró como presidente y al final lo ha cumplido. Yo soy partidario de que no haya un círculo cerrado y que se vayan moviendo las personas de los asientos. Al final te acomodas y te vuelves conformista. Creo que ese organismo asesor va a aportar mucho y muy bueno a la fundación, al concurso y al carnaval en general.

Tras más de 18 años haciendo carnaval ha decidido retirarse. ¿Es un hasta luego o un adiós?

Siempre en estas cosas hay que decir que es un hasta luego. Yo tengo las ganas de salir intactas, lo que no tengo es tiempo para sacar algo digno para el público y para poder competir en un concurso que cada vez me exige más. No quiero pensar ni me planteo un adiós de momento. Volveré, no sé cuándo... pero volveré.

¿Nos puede adelantar algo de su pregón?

Por ahora sólo tengo el esqueleto del pregón. La idea es que sea un pregón teatral, dinámico, divertido e interactivo con el público... en definitiva no voy a hacer más que lo que sé hacer con mi grupo. Ellos estarán allí conmigo y serán partícipes de ese pregón.

