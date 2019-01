Rafael Acejo: "El carnaval y el Coac siguen gozando de muy buena salud"

­A pocas semanas para que comience el carnaval 2019, ¿ tiene la Fundación todo a punto?

Prácticamente está todo cerrado desde hace bastante meses. Nosotros trabajamos con perspectiva y con tiempo y no nos gustan los agobios de última hora. La semana que viene daremos a conocer cómo se va a realizar la venta de entradas de preliminares ya que tenemos un nuevo espacio escénico donde vamos a celebrar esta primera fase del concurso de agrupaciones de canto. Y estamos ultimando los detalles de algunas de las actividades que se van a llevar a cabo durante la semana del carnaval de calle.

Además este año coincide el carnaval de calle con la Semana Blanca...

Tenemos muy buenas previsiones, vamos a sumar más actividades además de las que ya se conocen. Estamos trabajando desde hace meses con otra serie de asociaciones para que colaboren con nosotros y crear un tejido de programación intensa de mañana, tarde para niños y adultos.

El Teatro de la Escuela de Arte Dramático será ese nuevo espacio para las preliminares que usted nos ha contado. ¿Cree que va a funcionar bien?

Los carnavaleros que conocen bien este teatro me han indicado que es el mejor espacio posible de las posibilidades que teníamos, tiene mejores herramientas de trabajo y es un teatro bastante reciente con lo cual tiene una maquinaria potente. Hay que habituarse al formato de este teatro que es el que es. Desde la fundación hemos intentado ayudar a los grupos con este nuevo escenario y le hemos facilitado las medidas para que lo tengan en cuenta con respecto a sus puestas en escena. El primer día nos encontraremos con los inconvenientes que puedan surgir, pero que solventaremos gracias al equipo que tenemos y a la ayuda de las agrupaciones. Estoy seguro de que todo saldrá bien y a nivel acústico salimos ganando.

Otra de las novedades para este año es la nueva Casa del Carnaval. ¿Qué programación tienen pensada para esta nueva sede?

Una vez que finalice el carnaval y cuando tengamos todo listo en la casa, la idea es que a partir del próximo mes de septiembre y con el nuevo curso implantar una serie talleres y cursos para llenar de contenidos la casa. Talleres y actividades basados en el tema musical, en el tema de diseño... igualmente queremos realizar visitas de colegios e institutos, exposiciones y proyecciones. Ya estamos estableciendo convenios con otras instituciones para poder llevar todo esto a cabo. Por supuesto que todos estos talleres estarán relacionados con la fiesta y estarán impartidos por los actores de la fiesta.

En el Coac de este año participarán 56 agrupaciones provenientes de toda Andalucía, pero se ha producido una disminución de grupos inscritos con respecto a las dos ediciones anteriores.

Hay que tener varios factores en cuenta, primero que hay seis agrupaciones de las clásicas de Málaga que no se presentan, algunas se han dado un descanso y otras ya informaron de que no iban a continuar. Pero tengo que decir que la suma de los grupos de fuera no sólo no ha decrecido sino todo lo contrario, ha crecido un poco más. Si sumamos los grupos nuestros que no salen este año de la capital y la provincia llegaríamos a la cifra más o menos del año pasado. Estamos en torno a las cincuenta y pico agrupaciones que es una cifra muy parecida a la de los últimos siete años desde que pegamos la crecida y desde entonces no hemos bajado. Yo creo que es una muy buena cifra, analizando todos los factores el concurso y el carnaval de Málaga siguen teniendo muy buena salud.

¿Continuamos entonces siendo el segundo carnaval de Andalucía, tras el de Cádiz?

Exactamente, el resurgir del carnaval de Málaga en los ochenta y con el gran avance de estos últimos años ha hecho que el nuestro, en cuanto a participación, sea el segundo de Andalucía. Vienen agrupaciones desde todas las provincias y hemos vuelto a ser un referente. Además, el de Málaga es el concurso con mayor cuantía económica en cuanto a premios se refiere y es el que más facilidades da a los grupos que vienen de fuera. Esas facilidades y el encuentro cariñoso que tienen con el público provoca que los grupos no sólo repitan sino que son altavoces para otras agrupaciones de su zona.

En los dos últimos carnavales habían vuelto los coros al concurso, pero de nuevo este año la categoría queda desierta de participantes. ¿ A qué cree usted que es debido?

La verdad es que nosotros también los echamos de menos y hemos hecho las gestiones oportunas desde el Patronato de la Fundación del Carnaval para que vengan, pero no ha podido ser. Esperamos que el año próximo vuelvan ya que es una disciplina muy interesante.

En las últimas semanas y con respecto al nuevo tripartito de derechas en el gobierno andaluz se han levantado en las redes sociales varias polémicas que se preguntan si esas nuevas corrientes políticas pudieran ir en contra del carnaval. ¿Qué opina usted sobre este tema?

Yo no creo que ocurra absolutamente nada en contra de la fiesta de la libertad, yo no tengo ningún temor. Y en todo caso a todo aquel que esté en contra del carnaval se va a encontrar a muchísima gente que luchará por que la fiesta continúe creciendo y se desarrolle. Nadie puede ir en contra de la fiesta de la libertad y tampoco lo vamos a permitir, somos un músculo bastante fuerte.

Usted finalmente consiguió esa apertura tan esperada del Patronato con ese nuevo Consejo Asesor formado por grandes carnavaleros de la ciudad. ¿Cómo está funcionando este nuevo organismo?

El Consejo Asesor ya lleva meses funcionando y está aportando ideas muy interesantes para el crecimiento de la fiesta, proyectos que pronto se van a poner en marcha y van a continuar trabajando mano con mano con el patronato con el fin común de que cada año sea más grande el carnaval.

