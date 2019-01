Llega la fiesta del disfraz

El Concurso de Agrupaciones de Canto comenzará el 7 de febrero y celebrará su Gran Final el 22; luego la fiesta tomará la calle

Este año el carnaval llega en su mes estrella. En un par de semanas la fiesta del disfraz , de la copla y la diversión estallará en la ciudad y se quedará hasta principios de marzo. La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga tiene toda la maquinaria preparada para que malagueños y visitantes disfruten por todo lo alto de las jornadas festivas de febrero. «Ya lo tenemos todo listo, a falta de ultimar algún detalle para la calle», señalaba Rafael Acejo en una entrevista para La Opinión de Málaga hace unos días.

El pistoletazo de salida lo darán un año más Las Previas, las citas gastronómicas que se celebran en los barrios donde las coplas y la comida más típica van abriendo boca para el Concurso de Agrupaciones de Canto (Coac) y para el carnaval callejero. En esta ocasión la Berza Carnavalesca de la barriada Cortijo de Torres inaugurará el calendario de Las Previas el próximo domingo 3 de febrero y en ella se podrá degustar la típica berza malagueña y escuchar los primeros repertorios de murgas y comparsas. «Para los grupos participar en Las Previas supone un esfuerzo bastante importante ya que las semanas antes del concurso son para ellos muy importantes, por ello este año hemos querido que Las Previas coincidan en lo máximo posible con el Coac.

Además, los grupos que asistan a estas citas tendrán una remuneración económica. De esta forma la Fundación quiere valorar su esfuerzo, y tratarlos como artistas, «que es lo que son», dice Toni Vertedor, vicepresidente de la Fundación, que añade que «la función de estas jornadas no es otra que vertebrar el carnaval a toda la ciudad e ir calentando motores para que luego la gente baje al centro durante el carnaval de la calle».

Las Previas continuaran el sábado 9 de febrero con doble sesión. Por una parte en Teatinos se celebrarán las Migas Carnavaleras y por otra en el distrito de Ciudad Jardín el Picoteo Carnavalesco. El domingo 10 de febrero la cofradía de Humildad y Paciencia en Cruz de Humilladero realizará sus Callos Carnavaleros y Alhaurín de la Torre acogerá su primera edición de estas citas gastronómicas. El sábado 16 de febrero regresa la Paella Carnavalera en Palma- Palmilla y el domingo 17 con el popular Potaje Perchelero se despedirán hasta el año que viene. « El potaje en el Perchel es una de las citas más importantes del carnaval, cada año acude más gente. Es la previa más señera y además este año coincide con el inicio de las semifinales, que es cuando la gente más ganas de carnaval tiene», añade Vertedor.

Y si con Las Previas los carnavaleros malagueños van calentando el ambiente, será el jueves 7 de febrero cuando comience el plato fuerte de la fiesta. El Coac arranca en su fase de preliminares en un nuevo escenario, el teatro de la Escuela de Arte Dramático (ESAD) de Málaga. Las preliminares se desarrollarán hasta el día 15 de febrero, las semifinales se celebrarán del 17 de febrero al 20 de febrero en el teatro Cervantes y la Gran Final llegará al templo de las coplas el viernes 22.

Por primera vez, el pase inicial del concurso cambia de ubicación tras años de celebrarse en el teatro Alameda ubicado en calle Córdoba. Un total 56 de agrupaciones pasarán por las tablas del ESAD: 22 comparsas, 28 murgas, 4 agrupaciones infantiles y 2 cuartetos. Un número menor de los participantes de años anteriores, algo que es debido principalmente a que seis de los míticos grupos de Málaga no concursan en esta edición.

Una de las murgas ausentes será la de Miguel Ángel Merchán, que será el encargado de dar el pregón el próximo 23 de febrero. Este autor tras casi veinte años en el escenario ha decidido retirarse. Pero como él mismo dijo el día de su presentación como pregonero, «no es un adiós sino un hasta luego». La laureada y siempre finalista murga de Alberto Zumaquero tampoco estará este año en el concurso, al igual que el grupo del Susi, que ha decidido descansar en el Coac para sacar una callejera.

En cuanto a comparsas, también la categoría ha sufrido varias bajas importantes. El primer premio del Coac 2018, la comparsa de Alhaurín y Dede Cortés, no estará este año. « La decisión básicamente está motivada en que tras muchos años juntos con la comparsa, he decidido parar un tiempo. Cada año cuesta más y me cuesta más tirar de un grupo que viene siendo el mismo desde el 2003 en su raíz. El tiempo dirá si es definitivo o es una pausa para una renovación», afirma Dede Cortés, autor de la comparsa del pueblo que ha sido elegido este año presidente del jurado del Coac. «Acepté la presidencia en un ejercicio de responsabilidad. Si no somos los propios carnavaleros los que colaboramos en aquello en lo que podemos dar algo de nosotros, no va a venir nadie de fuera a hacerlo», sentencia.

La comparsa del Kara y la de los Gallegos tampoco estarán este febrero. En cuartetos se echará en falta a uno de los más importantes de la capital, Edu Lama, que ha decidido descansar con sus dos agrupaciones, tanto la adulta como la infantil, que tanto gustó el año pasado.

A pesar de estas grandes ausencias, se presenta un carnaval apasionante. El veterano comparsista Jesús Gutiérrez vuelve con un grupo potente y una apuesta arriesgada con En el nombre de la Rosa, que actuarán en el ESAD el miércoles 13 de febrero. Felix Godoy repite este año con murga y comparsa. El periodista torremolinense se hace cargo del grupo de David Santiago y el sábado día 9 de febrero presentará Los Fabulosos. Con la murga serán La venganza se sirve fría y cantarán en preliminares el día martes 12 de febrero. Esa misma noche se estrena El Pasaje de los Milagros, la apuesta de la comparsa del Arroyo que regresa tras un año de descanso, ya que su director fue el año pasado miembro del jurado. Su regreso es muy esperado ya que esta comparsa es una de las más queridas en la capital.

Parte como una de las favoritas la comparsa de Marbella, donde Maxi Gómez Padilla vuelve a ser el responsable de las letras. El carromato de Max se estrenará en Málaga el 11 de febrero. Esa misma noche entrará también en la contienda la comparsa de Ronda con El Arrecife. Y desde Churriana vuelve apretando el grupo de José Antonio Pino. Duérmete niña se vestirá de largo en el último día de preliminares.

En cuanto agrupaciones femeninas sólo una agrupación de mujeres estará en la contienda del Coac. Se trata de la comparsa de Vanesa y Sandra, que interpretarán letras y música de Antonio Carlos Rojas Gallego dirigidas musicalmente por Rubén Tejada y Curro Ruiz. Su propuesta Imagina Que sonará en el ESAD el sábado 9 de febrero.

En cuanto a las murgas, no faltará este año Pariente. Serán Los de pasado mañana y cantarán el domingo 10 de febrero. La murga del chino, tras no estar en la final el año pasado, vuelve con más ganas que nunca con Los masters al sol el jueves 14 de febrero. La murga de la Cala, en su lucha por meterse en la final, presentarán Letizia, siempre al filo de la noticia el segundo día de preliminares. Desde San Pedro llegan Los auténticos narcos, que cantarán el martes 12 de febrero.

Y en cuartetos la categoría está de enhorabuena ya que vuelve un grupo que en su año de estreno causó furor y por supuesto se alzó con la estatuilla dorada. Este cuarteto es otro misterio actuará el miércoles 13.

Solo los elegidos llegarán al Cervantes, donde en cuatro noches de semifinales y la noche de la final librarán una auténtica batalla por estar en el pódium.

Una vez finalizado el concurso y tras el pregón de Merchán, la fiesta estallará en la calle. Este año coincide la semana de calle con la Semana Blanca, por lo que desde el 23 de febrero hasta el domingo 3 de marzo –día del Entierro del Boquerón– habrá carnaval en la Plaza de la Constitución. Todo está listo para que la fiesta del invierno cálido tome la ciudad, así que sólo nos queda desempolvar el disfraz.

