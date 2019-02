Demo preliminar

Este año se presenta un COAC muy complicado, con bajas importantísimas en ambas modalidades y problemas en la organización con los grupos bastante evidentes. Tenemos un carnaval muy importante: démosle la seriedad que merece nuestro concurso. Eliminemos de una vez el problema de los cambios y de las caídas a última hora. Y sí, hay soluciones.

Murga infantil 'Nos vamos de campamento y mis padres locos de contentos'



Una auténtica tropa de excursionistas nos traen este año Crespi, Alberto Salas y Fernando Puertas que nos cuentan todas sus batallitas en la típica excursión de campamento de verano. La murga suena afinada, qué difícil es eso con un grupo de tantos niños y niñas. Sobre todo destacable la música del pasodoble: un caramelito.

Nunca dejéis de sacar estas murgas, que el Carnaval de Málaga necesita gente como ustedes. El Carnaval de Málaga necesita juventud, nuevas generaciones, aire fresco; y vosotros se lo dais. Un aficionado ante estas agrupaciones solo puede dar las gracias, y yo os las doy. Nunca dejéis esto.

Comparsa 'Yo soy el rey'



Carnavaleros arrogantes, vanidosos, egocéntricos, etc. representados por un rey del carnaval que no es capaz de ver "más allá de su barriga". La presentación nos deja claro que el grupo ha subido un escalón de calidad con respecto al año pasado. Un pasodoble con giro a Andalucía y otro sobre la historia de Carmen, una mujer transexual. El primero mucho mejor que el segundo. El popurrí es metacarnaval puro, como el tipo en sí. Una comparsa más que digna.

Crítica constructiva: quizá demasiado metacarnaval. Este tipo llevado a la vida cotidiana os hubiera dado muchísimo más juego. En lo musical: tenéis un grupo limitado individualmente, si encima se le añade una música tan extraña para algo tan fundamental como el pasodoble pues condiciona. De todas formas, la dirección trabaja muy bien, seguid así y poco a poco lo conseguiréis.

Comparsa juvenil 'La voz del corazón'



Una comparsa que va de carnaval y que ha salido de lo más hondo de sus sentimientos: de su corazón. Tras una preciosa presentación donde la ejecutan muy bien y donde explican perfectamente su tipo, cantaron un pasodoble a sus madres que emocionó al teatro. El segundo pasodoble al pregonero Miguel Ángel Merchán, dándole la enhorabuena por su nombramiento pero pidiéndole que vuelva rápido a las tablas, que es donde debe estar. Los cuplés muy graciosos, sobre todo el primero donde terminan diciendo que "ellos han venido a sumar", rematados con un precioso estribillo donde usan lenguaje de signos. El popurrí es muy carnavalero, muy de la ciudad y reivindicativo al final: piden que el año que vienen vengan más agrupaciones juveniles. Bravísimo.

Crítica constructiva: la única crítica que os puedo hacer es pediros que nunca dejéis esto. Sois el alimento que necesita la fiesta para seguir viviendo. Necesitamos que sigáis y contagiéis a más jóvenes, porque esta fiesta sin vosotros no es nada. No dejéis nunca que os quiten la ilusión y seguid, seguid haciendo carnaval. A modo de propuesta: intentad el año que viene hacer vosotros algunas músicas y letras del repertorio. Lo más seguro es que en vuestros corazones viva algún autor de los que necesitamos en la fiesta. No tengáis miedo, probad. Ah, y GRACIAS.

Murga 'Deja que te aconserje'



Conserjes de un bloque de vecinos un tanto especiales, aunque al final se vuelven como ellos de criticones. Presentación donde explican perfectamente la historia. Pasodobles con doble intención, primera parte con guasa y segunda más seria. Aquí demuestran que el grupo ha mejorado con respecto al año pasado en lo musical e interpretación. El grupo suena muy bien. El problema está en los cuplés y el estribillo: no conectan. Y es que es el plato fuerte de una murga. En el popurrí, con ninguna cuarteta destacable excepto la penúltima, nos cuentan las características de cada vecino. Por cierto, que yo no dije que no hicisteis engarce. Dije que parasteis el popurrí para afinar las guitarras, que es mucho peor y muy criticable. Si os molestó aquello yo que sé ya que deciros.

Crítica constructiva: esta es la senda de la mejora, pero a veces los chistes a los que recurrís están ya muy manidos, reduciendo el margen que tenéis para lograr hacer gracia.