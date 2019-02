Una fabulosa preliminar de ensueño

Comparsa infantil 'Este mundo loco'

Un tipo muy carnavalero, con el que representan la bipolaridad de la fiesta, les sirve para hacernos una auténtica oda al carnaval. La ejecución del grupo es magnífica, incluso en los pasodobles donde la complejidad de la música lo hace difícil a veces. Estos niños deberían en un futuro ir pensando en formar una comparsa juvenil y que Málaga pueda disfrutarlos.

Murga 'Emeterio, ¿esto dónde para?'

Desde Portada nos llegan unos conductores de la EMT un poco personales€ y enchufados. La presentación deja claro que esta murga intenta hacer un humor buscado y trabajado, aunque el nivel no termina de llegar. Los pasodobles, ambos de cachondeo (muero ahí), evidencian el tipo de murga que quieren, y eso, en un grupo nuevo, es buenísimo. Los dos cuplés son quizá lo de más calidad de humor en su repertorio, destacando el primero. Lo malo viene en el popurrí: sin calidad y, lo que es peor, bajada incomprensible de calidad en el grupo. Prácticamente todo el popurrí ha ido desafinado, con los guitarras tocando realmente por tocar. El grupo estaba totalmente inconexo con ellos. Una pena echar por la borda una actuación decente por la falta de concentración o la nula canalización de los nervios.

Crítica constructiva: en cuanto al humor y cómo construir la murga lo tenéis claro, ya solo queda que el tiempo y la experiencia os vaya dotando de calidad. Pero sois un grupo que sabe hacer una interpretación decente y no podéis tirar por la borda todo el trabajo en el popurrí. Por favor, trabajad la concentración. Además, los guitarras deben ser conscientes de los desafines y abrirse para arropar al grupo, no estar absolutamente todo el popurrí mirándose el uno al otro. Con eso no se consigue nada.

Comparsa 'Imagina que€'

Pues llegó una de las sorpresas de las preliminares. Subida de escalón de nivel de los importantes, llegando al soniquete de un grupo entero, bueno y trabajado. La presentación musicalmente es una delicia, así como la interpretación. Qué gozada de orquesta. En los pasodobles, bastante lineales en música y muy por debajo del grupo en letra, se destaca la valentía de cantar, en boca de una mujer, un tema tan frágil como las separaciones, custodias compartidas, etc. Los cuplés, bastante flojitos, y el estribillo, demasiado largo, parece una cuarteta de popurrí. El popurrí empieza con introducción de oboe, en piano y a capela, lo que hace presagiar una interpretación magnífica: y lo acierta. El popurrí es de desmenuzarlo y degustarlo, con mucho mensaje y calidad musical.

Crítica constructiva: Pensaría en realizar unas músicas más frescas, sobre todo en el pasodoble. También en darle más vueltas a la construcción de las letras, a veces pecan de demasiado simples y faltas de calidad. Pero creo que lo que mejor os puedo recomendar es que no os canséis y sigáis, porque tenéis mimbres para convertiros en una de las grandes comparsas de nuestra fiesta.



Comparsa 'Pedro'

Comparsa almeriense que vienen representado a un San Pedro muy actualizado que nos dan las pautas para entrar o no al cielo. Es una pena, al grupo el año pasado incluso lo valoré como un futuro aspirante a buenos premios, pero la bajada de nivel interpretativo ha sido brutal. Los altos no suenan agradables y el tenor suena sin calidad. La letra y música de los pasodobles están por debajo de la calidad mínima que se puede exigir a un grupo para entrar en las semifinales. El popurrí fue un auténtico ladrillo, larguísimo de minutaje y sensación.

Crítica constructiva: personalmente me sentaría para ver qué ha pasado, porque la línea que traía el grupo el año anterior no es ni por asomo la que este año habéis presentado al concurso. Una pena. A trabajar se ha dicho.



Murga 'Esto no me cuadra'

¿Pero esto qué es? Sí, hay algo loable en esta murga. Que el director haya sido capaz de convencer a todo un grupo para hacer lo que han hecho en las tablas de la ESAD. Repertorio machista, garrulo, carente de tacto e idea, sin recursos, sin gracia, sin afinación, sin dignidad. En definitiva, algo muy mal hecho.

Crítica constructiva: Si es para esto€ Gádor está lejos.



Comparsa 'Los fabulosos'

Comparsa de las completas, de las aspirantes a todo, de las que dignifican el concurso. Padres empecinados en mostrarle un mundo bonito a su hija, aunque casi todo sea mentira. La presentación en ejecución es perfecta, incluyendo una capela al principio que condiciona la afinación, pero que salvan magistralmente. El primer pasodoble es la explicación del tipo a través de la farsa, en el que son capaces de falsearlo todo con tal de que su hija vea un mundo precioso. Y precioso es el pasodoble. El segundo una maravilla crítica-oda a Málaga. Félix, así sí, picha. Los cuplés€ No metáis ese primer chiste, Dios de mi vida, que es un cuplé antológico de uno de los autores más conocidos del Carnaval de Cádiz. El popurrí está lleno de mensaje y contrastes, aunque da la sensación de un pelín largo. Se aprecian varios autores en el mismo, cada uno con su sello.

Crítica constructiva: me cago en la mar salá meter ese cuplé. Que aspiráis a todo, por favor. Como consejo intentaría controlar algunos contraltos en todos los momentos del repertorio, no solo a veces. A partir de los cuplés algunos suenan demasiado chillados para lo armonioso que suena el grupo.