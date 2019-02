Preliminar pura y dura

Murga infantil 'La supermurga'

La murga infantil de Paquito Susi. Cuanto bueno le da nuestro Paquito a la fiesta. Nos vienen unos superhéroes desde San Andrés que son para comérselos con papas. Los pasodobles, cuya música es una preciosidad, los dedican al propio pasodoble carnavalero y a sus abuelos. El resto del repertorio ha estado lleno de golpes de humor y de entretenimiento puro y duro. Sigue así, Paquito, que sin ti perderíamos un pulmón.

Comparsa 'A la vejez, viruela'

Desde La Línea nos llegan unos desafinados comparsitas que representan a unos abuelitos revolucionarios dispuestos a guerrear por todos sus derechos. Uf. El grupo tiene muchísimas carencias en todos los sentidos. El primero de los pasodobles, a Julen, incalificable para un servidor. El segundo dedicado a Málaga: la letra deja mucho que desear. El resto de la actuación fue a menos, siendo lo anterior ya bajo de nivel.

Crítica constructiva: cuando no hay mimbres hay que buscarlos. Una comparsa se realiza sobre recursos viables que garanticen un mínimo: letra, música y dirección. No tenéis ninguna de las tres. Personalmente reestructuraría la idea de la comparsa íntegramente.

Comparsa 'Pisando fuerte'

Zapateros que nos vienen desde Peñarroya-Pueblonuevo tras aquellas criaturas que vivían en el centro de la tierra. Aún recuerdo ese tipo. Este año vienen con algo más clarito, se agradece. La comparsa en la presentación parece que mejora con respecto al año anterior, pero conforme pasa la actuación se confirma que siguen con prácticamente el mismo nivel: un grupo flojo en todos los aspectos. La música del pasodoble es de estudio: bastante mala. No se salva ni el engarce de modulación que intentan hacer para introducir el trío. Ya ni hablemos de los dramas en las letras. El resto del repertorio fue a menos, hasta concluir con un popurrí bastante lineal y sin sustancia.

Crítica constructiva: en la presentación se ha visto un avance, con lo cual sabéis, podéis y creéis que se puede hacer mejor, seguid la senda. La música no puede carecer de lógica, por rebuscado no quiere decir que sea bueno. Por lo contrario, la letra es demasiado básica.

Murga 'Letizia, siempre en el filo de la noticia'

Reporteras encargadas de cubrir nuestro carnaval en la presentación en la cual dejan claro que no se enteran de nada. Una buena idea que no logra ser rematada. Los pasodobles están adecuados en música al tipo, lo cual me parece un grandísimo detalle. Los cuplés y el estribillo bastante flojos, así como el popurrí. Da la sensación de que el repertorio se queda en una intención, y nunca llega a cuajar.

Crítica constructiva: no puedo haceros una crítica diferente a la del año pasado. Hay mimbres, lo demostráis, pero no termina de cuajar el humor. Dadle vueltas, lo lograréis. Digo yo.

Murga 'No teníamos que haber salido'

Venir a Málaga a disfrazaros de despedida de soltero es pa majaros. Con la que estamos pasando aquí con esas historias, malajes. Bromas a parte: la presentación la comienzan con una buena interpretación donde dejan clara la idea. Los pasodobles, demasiado básicos y ramplones en la música, son bastante cortitos en letra, con tintes políticos en el primero. Los cuplés bastante flojos, así como el estribillo. Lo peor sin duda es el popurrí, donde el grupo incluso pierde calidad en la interpretación.

Crítica constructiva: si elegís un tipo con poco recorrido lo normal es que sea difícil darle vueltas. El grupo puede sonar muy bien y tiene tablas, si os centráis en desarrollar ideas con más fondo podréis hacer cosas más interesantes.

Murga 'Ya está aquí el nublao'

Señoras en la auténtica flor de la vida que no paran de viajar a todos sitios. Qué envidia, con lo que me gusta un viaje. Los golpes en la presentación se los dejaron en San Andrés, ni uno termina calando. Los pasodobles de música están bien construídos, obra de Curri Gallego. En el primero nos meten un leñazo a la prensa, aunque creo que es más directamente por un servidor. Usan la ironía en el, y me alegra, al fin tras tantísimos años han sabido usarla. Los cuplés y el estribillo lo más flojo sin duda del repertorio. El popurrí está lleno de golpes típicos de su personal humor. Para el que le guste, claro.

Crítica constructiva: pues no puedo haceros otra diferente al año anterior. Disfrutáis con este carnaval que hacéis, ¿no?, pues olé por ustedes, de verdad. Pero para ganar un premio grande hace falta un vuelta de tuerca más que es lo que necesita esta murga desde hace muchísimos años, estancada en la autocomplaciencia.