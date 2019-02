Granada y futuro

En un Coac donde estamos tan faltos de tabla media de una calidad mínima, que vengan dos comparsas de Granada nuevas y rellenen esos huecos pues alegra la vida a un aficionado. Si además le sumamos que la murga de Pariente vuelve a ofrecernos un repertorio con todo su esplendor, pues nos queda una preliminar tan positiva que nos hace olvidar la actuación del cuarteto de Archidona.

Murga 'Los del gran poder'



Miembros de una secta masona muy malagueña. Es un grupo de primer año, aunque algunos ya tienen experiencia. Imagino que me tendré que agarrar a eso para justificar su nula calidad de interpretación. En la presentación y pasodobles el grupo suena incómodo, inseguro, desafinado, etc. Es en los cuplés cuando tienen más confianza en ellos mismos. El nivel de los cuplés bueno para una murga nueva, aunque el desarrollo del segundo lo conoce quien vea chirigotas ilegales de Cádiz, ya os vale ¬¬. El popurrí un ladrillo, exceptuando un par de destellos medio decentes.

Crítica constructiva: obviamente es primer año y no se puede pedir una murga espectacular, pero el grupo no suena muy trabajado en lo vocal. Es un problema, es la manera con la que transmitimos el mensaje, si el grupo no suena el resto va a ir mal. De todas formas se ven maneras de hacer humor que necesitamos en la fiesta, conforme avancen los años iréis aprendiendo y mejorado, seguid la senda.

Cuarteto 'Vamos con segundas'



Un cuarteto no es ensayar tres tonterías y plantarse en unas tablas a concursar. Que es difícil, si, pero todos sabemos qué podemos hacer y qué no, o al menos saber cuando no voy a perder la dignidad.

Crítica constructiva: ofú.

Comparsa 'Los predicadores'



Qué bonito ver una comparsa nueva haciendo algo más que decente. El enfoque del tipo de predicadores 'a la andaluza' ha sido genial. Es verdad que el grupo hay veces que suena muy bien y otros que no tanto, eso es cuestión de trabajarlo. La música del pasodoble preciosa, clásica al 100% y si se le une un pasodoble como el segundo a Andalucía pues mejor. La tanda de cuplés un poco borde pero rematados con un estribillo precioso, cortito y al pie. El popurrí es lo mejor del repertorio, donde desgranan el tipo y la idea al máximo, terminando con una auténtica oda a Andalucía. La interpretación, como en el resto del repertorio, va y viene.

Crítica constructiva: la autoría en letra y música tiene ideas, trabaja y enfoca bien. Me centraría en la dirección musical para que el grupo gane estabilidad interpretativa, porque va y viene demasiado. Hay veces que nos encontramos con una comparsa entera y madura y otras veces el soniquete es de una comparsa mala. Trabajando eso conseguiréis ser una gran comparsa en poco tiempo.

Murga 'Los chungaletas'



Murga de La Línea que nos representan un equipo para las olimpiadas un tanto desastroso. El grupo suena de categoría. La presentación, clásica por tanguillos, nos presenta a alguno de sus personajes con un final de pellizco. Los pasodobles una maravilla de música y ejecución, aunque el giro del segundo es lamentable bajo la opinión de un servidor. Los cuplés muy flojitos y el estribillo predecible. El popurrí sigue mostrándonos a los deportistas de su país 'Chunganistán' con mucho arte pero con un humor bastante básico. El grupo tiene tablas y se nota. Se agradece ver grupos así por aquí.

Crítica constructiva: la murga tiene todos los ingredientes para ser una grandísima agrupación, pero falta humor. A veces suena demasiado básico y chirría con la calidad del grupo. Intentaría darle más vueltas y emplear más doble sentido y humor de calidad.

Comparsa 'El péndulo'



Representan la política de este país satirizada en un circo donde todos somos esclavos de sus decisiones. Nos muestran los cuatro partidos principales de nuestro país. Una grandísima idea. La presentación empezó floja en afinación pero en los pasodobles, que tienen unos detalles de calidad muy importantes, subieron el nivel hasta acabar con un popurrí lleno de detalles donde el mensaje era lo primordial: nos engañan, nos coaccionan y aquí seguimos poniendo la cara. Buena comparsa que viene a completar ese nivel medio que tanto aclamamos los aficionados.

Crítica constructiva: pensaría en arreglar el tema de los altos. Ni uno de los cuatro afinaba en condiciones en la presentación y los pasodobles. Pensaría o en repartirlos mejor o en darle intervenciones más elementales, como hacéis en el popurrí.

Murga 'Los de pasao mañana'



En el futuro se encuentra esta purga y nos hacen ver cómo estará Málaga en el futuro. Ironía pura y humor de calidad, este año sí, en todo el repertorio. Los pasodobles de música son de lo mejor que ha sacado Pariente. Muy clásica y fresca. Mejor el primero hablando sobre cómo estaremos en el futuro en Málaga. Los cuplés, también al tipo, donde el mejor fue el segundo sobre el nuevo recorrido oficial de Semana Santa. En el popurrí, lleno de golpes constantes al tipo, destaca la cuarteta donde hablan lo delicados que estamos en la sociedad últimamente. Aun así, es la parte más floja del repertorio. Grandísima actuación. Si cambian partes del popurrí como nos tienen acostumbrados son un clarísimo aspirante al uno.