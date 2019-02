¡Blam, blam!

Esta preliminar, la séptima del concurso, nos ha dejado un muy buen sabor de boca. La comparsa del Perchel llega, tras tantísimos años, arriesgando con un grandísimo tipo defendiendo a la mujer a capa y espada. La murga de Roquetas nos presentan credenciales para revalidar su cuarto puesto. La murga de Alcoholado y Jesús Heredia nos demuestra que la juventud puede estar presente y están capacitados para traernos calidad.

Pero también hemos visto una murga de primer año con un nivel que no es el mínimo, donde encima su familia les han gritado campeones. Flaco favor. Además, una murga marbellí que a estas alturas sigue usando un humor soez.

Murga 'Estoy contigo'

Después el malo soy yo. Sois primer año, vale. Pero es que incluso para un primer año la intención es hacerlo medio bien, y no estáis. No voy a entrar en detallar nada del repertorio, solamente os destaco la reacción del teatro. Seguid, no faltéis, pero planteadlo todo de otra manera.

Crítica constructiva: la juventud en el carnaval es más que necesaria, es fundamental. Es nuestra vida. Pero como tal hay que educarla, y si seguís así no vais a llegar a ninguna parte. Pedid ayuda, asesoraros. Si volvéis otro año es para pediros que no vengáis más; pero no dejéis de venir el año que viene, de todo se aprende. Ah, decidle a vuestras familias que gritaros campeones no os hace nada de favor, al contrario.

Cuarteto 'Este cuarteto es otro misterio'

¿Recordáis las tres noches que nos regalaron hace dos años estos señores cuarteteros? Pues vienen con las mismas ganas y la misma intención. Ambientados en una mansión donde van desapareciendo personajes desarrollan una parodia llena de golpes de alta calidad, de buen humor y doble sentido. Los cuplés, sin embargo, son lo más cortito. El resto de la parodia en el tema libre sigue la misma historia del principio, dejándonos con las ganas de volverlos a ver en semifinales para ver qué sigue pasando.

Crítica constructiva: yo que sé ya.

Comparsa 'En el nombre de la rosa'

El Perchel. El guti. Esa comparsa que lleva toda la vida con nosotros y llegan en 2019 y te arriesgan con un tipo de mujer defendiendo a la mujer. En la presentación lo dejan claro: aún hay fuegos que queman a la mujer, y debemos apagarlos. Los pasodobles, en partes reconocibles de la autoría "Guti", un poco inconexos musicalmente. Buen enfoque el segundo, a Julen, donde hablan de todas las personas que ayudaron en el rescate del pequeño. Así se trata un tema tan delicado. Los cuplés de trámite y el estribillo, musicalmente, demasiado inconexo el remate con el principio. El popurrí musicalmente es bastante interesante, pero lo mejor es el enfoque de la letra. Está la idea explicada con un tacto increíble. Enhorabuena.

Crítica constructiva: ya no se puede arreglar, pero yo personalmente en el tipo no veo a una mujer. La veo cuando me lo explicáis en el tipo. Lo hubiese hecho de otra forma, o más femenino, pero el mensaje no clava igual cuando se ve una comparsa de hombres, yendo de mujeres.

Murga 'Constantino el tiroriro'



Qué alegría ver cositas así. Una murga que tiene claro el tipo de humor y las formas de trabajar. La presentación, simpática y con dos partes diferenciadas, dejan claro el personaje y la línea a seguir de la idea. Los pasodobles endebles en interpretación pero bien afinados. Los cuplés con un humor inteligente del que gusta, mejor el segundo. El estribillo lo mejor del repertorio, sin duda. El popurrí está muy completo, con humor marca de la casa, como Dios manda. Ojalá diez murgas así.

Crítica constructiva: quizá la afinación del grupo podríais trabajarla para madurarla más, a veces el grupo suena endeble. Pero lo que somos tengo que decir: por Dios, no uséis chistes. Un repertorio de ingenio personal entero y en el centro del popurrí un chiste de Twitter. Tened cuidado con esas tonterías.

Murga 'La comunidad: amish qué más me da'

Uf. Un repertorio basado en borderíos, chistes sexuales y bromas de mal gusto es bastante incalificable. Y la pena es que el grupo suena decente y musicalmente tiene trabajo, pero no podemos permitir este tipo de bromas a estas alturas.

Crítica constructiva: seguid la senda de la música y el soniquete del grupo, pero el tipo de humor es un desacierto total.

Murga 'No nos perdemos ni una'

Grandísima murga que nos trae Roquetas de nuevo. Van de los artículos típicos que nos encontramos en las ferias. Los pasodobles, donde ambos son buenos de letra, llama la atención la afinación. Es increíble que la murga suene tan alta de afinación, pero es que el grupo lo defiende. Bravísimo. Los cuplés es donde está el talón de Aquiles. El primer cuplé lleva en Twitter varios meses, por Dios. Sois una murga de calidad, esas cosas no. El popurrí bastante completo, muy animado y con golpes de mucha calidad. Buen repertorio.

Crítica constructiva: la tanda de cuplés determina puestos por arriba. No arriesgaría más en tener esos fallos.