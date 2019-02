Almería, tierra de comparsas

Vimos este viernes noche una preliminar que es un ejemplo de lo que llevamos viviendo en este COAC. Subida de nivel generalizada en la tabla media, donde encontramos unos ejemplos más que decentes que vienen a completar esa parte que tanto echamos de menos los aficionados los años anteriores. Un lujo que podamos tener agrupaciones así en nuestro carnaval.



Agrupación Infantil 'Las reinas del bosque'

Comparsa infantil formada como comparsa. Con instrumentos tocados por niñas. Con el tenor afinado a la perfección. Con sus músicas bonitas, sus letras bonitas, su puesta en escena bonita. Con trabajo, con estructura. Esto es una agrupación infantil, esto es lo que necesitamos en el carnaval de Málaga. Bravo por Ronda. Gracias.

Comparsa 'La valiente'

Desde Aguilar de la Frontera una comparsa más que decente. De escritores de época. La presentación y pasodobles tuvieron muchos fallos en afinación, sobre todo en los altos. Los pasodobles son bastante bonitos en música, 3x4 puro. Mejor el segundo, con mensaje social a los padres que están siempre con el móvil y no disfrutan de sus hijos. Los cuplés originales de música, pero con chistómetro en el primero. El popurrí ha sido lo mejor de su actuación. Buena selección musical y mejor el enfoque en letra: crítica social. Muy comprometido. A destacar la cuarteta en defensa de la mujer.

Crítica constructiva: los altos. Hay altos que no es que estén desafinados, es que directamente no saben qué están haciendo. Por el resto, el sonido del grupo es bastante agradable.

Comparsa 'El renacido'

Lo que viene siendo un comparsón. Representan al personaje principal de la película que protagoniza Leonardo DiCaprio. El grupo es maravilloso como suena, completísimo: coros, orquesta, altos€ todo tiene calidad. Los pasodobles de música son enrevesados sobre todo en el último tercio y restan continuidad, pero el grupo salva esas carencias. Ambos de letra muy buenos, mucho mejor en letras que el año anterior, queda donde flaqueaban. Los cuplés de trámite, el estribillo una preciosidad. El popurrí no al tipo, pero contando muchas verdades y con mucho mensaje. Buenísima comparsa.

Crítica constructiva: poco hay que decir, quizá solo animaros a seguir manteniendo el nivel de los pasodobles, os dará el pasaporte para el 22 de febrero en el Cervantes.

Comparsa 'Arena y sangre'

Comparsa muy bien trabajada que nos llega de San Roque. La presentación puede ser lo mejor del repertorio: fuerza y afinación. En los pasodobles, bonitos de música, destacamos el primero contándonos cómo pasaron lo sucedido el año anterior al venir a cantar a nuestro Coac. La letra de ambos está muy por debajo del grupo. Los cuplés de trámite, el estribillo muy bueno, cortito y al pie. Al tipo. El popurrí un poco aburrido y monótono, pero con mensaje y buen enfoque, hablando de temas sociales a través del punto de vista de un gladiador. Buena ejecución, sin estridencias y con una calidad regular durante toda la actuación.

Crítica constructiva: ya no se puede arreglar, pero yo personalmente en el tipo no veo a una mujer. La veo cuando me lo explicáis en el tipo. Lo hubiese hecho de otra forma, o más femenino, pero el mensaje no clava igual cuando se ve una comparsa de hombres, yendo de mujeres.

Murga 'La murga del futuro'

Pues subidita de nivel de Los Leones este año. De murga infantil, parodiando eso que aguantan todos los años de que son la "murga del futuro". Una presentación que es lo más flojo del repertorio preceden a dos pasodobles muy buenos en música y difíciles de ejecutar. El paroncito de la parte central es complicado. Los cuplés: de las mejores tandas que han pasado por el concurso hasta ahora. El estribillo: muy bueno. El popurrí es la joya de la corona, con un humor mucho más refinado que en años anteriores y muchos pegotes y una abuela que ha dado muchísimo juego. Qué necesidad tenemos en la ciudad de que murgas locales de jóvenes se abran paso de esta forma.

Crítica constructiva: en la afinación hay veces que los altos hacen la octava justa del tenor y suena estridente. Quizá afinando los altos a menor distancia del tenor el grupo gane en empaque y afinación.

Murga 'Los masters al sol'

Ministros jubilados que con todo lo que han ganado viven rodeados de lujo. La presentación, cortita de golpes, explican el tipo y demuestran que el grupo suena de categoría, como siempre. Pasodobles marca de la casa en lo musical y de cachondeo. Los cuplés muy flojos y un estribillo con juego de palabras bastante decente. Los golpes solo llegan al principio del popurrí, en el resto vuelven a desaparecer. Un nivel bastante bajo para lo que acostumbra esta murga.

Crítica constructiva: si la tanda de cuplés de semifinales no explota el pase a la final está bastante cara. Personalmente me centraría en traer unos buenos cuplés para la próxima sesión. Los mejores que tengáis.