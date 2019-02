Pariente y Marbella

También destacamos el soniquete del grupo del Arroyo. Es dificilísimo crear estilo, y ellos lo hacen. Lo hacen con su música, con su afinación y con su manera de entender el carnaval. Qué delicia de grupo, como se resquebraja el Cervantes con ellos. Un auténtico lujo poder disfrutarlos. También destacamos la purga de Roquetas, que consiguieron conectar con el grupo y disfrutaron e hicieron disfrutar. Por lo general, buena sesión de semifinales con muchos detalles de calidad.



Comparsa infantil 'Este mundo loco'

Grandísima actuación de estos enanos comparsistas que nos han demostrado que cantar afinado, con corazón y con ilusión es posible en este carnaval. Tenían el tiempo cedido por la Fundación para actuar antes de las participantes al Coac, y lo han aprovechado al máximo. No os imagináis lo bonito que es ver a un niño llorar en los alto de las tablas del Cervantes. Paqui, nunca lo dejes. Gracias por aguantar tantísimos años.

Comparsa 'El péndulo'

La comparsa granaína disfrutaba su primer pase al Gran Teatro Cervantes. Destacamos un pasodoble a la cantera. El grupo ha sido absorbido por el teatro. Y es que esto es mucha tela, y ellos han visto que se han quedado pequeños. Aunque el pase ha sido merecido, la actuación no ha hecho justicia. Los cuplés flojitos, así como la afinación y el planteamiento de la comparsa en esta semifinal.

Evolución: negativa. El grupo ha salido muy sorprendido y muy cohibido. Que os sirva de experiencia para años venideros, pues sois una comparsa que dará muchas cosas bonitas a nuestro carnaval.

Murga 'Los chungaletas'

Desde Chunganistán de nuevo nos llegan estos murguistas con todo el desparpajo del mundo. Los pasodobles, preciosos de música, a Málaga el primero y a la estructura de un repertorio de carnaval el segundo. Los cuplés flojitos y verdurones. El popurrí hizo las delicias del teatro. El Cervantes disfrutó de ellos.

Evolución: positiva. El grupo ha sabido mantener su soniquete y ha conseguido algo que no pasó en la ESAD: conectar con el público.

Murga 'No nos perdemos ni una'

Murga de final, claramente. Destacamos los pasodobles. El primero a la inocencia de un niño y el segundo a las personas con diversidad funcional. Preciosos ambos enfoques, sin caer en dramatismos. Bravo. La tanda de cuplés mejor que en preliminares. El popurrí fue la clave. Cómo se lo pasó el Cervantes con ellos. El teatro los despidió con ovación cerrada y patio de butacas en pie. Nos vemos el viernes, chavales.

Evolución: positiva. Una tanda mejor de cuplés que la de preliminares. Ya solo queda rematar con una mejor en la final y hacer un concurso redondo. Toca revalidar el cuarto puesto.

Comparsa 'El carromato de Max'

Gran grupo vocal. Es tremenda la calidad de esta gente de Marbella. Los pasodobles pincharon un poco para una comparsa que opta a un primer premio. El primero al acoso escolar bajo los ojos de un padre que lo sufrió de pequeño, buen desarrollo. El segundo a Franco, donde piden que no lo desentierren y lo dejen donde está, que seguro que no está tan tranquilo como su abuelo, aunque no sepan donde lo enterraron. Enfoque manido para un grupo de este nivel.

Evolución: negativa. En el pase de semifinal, y como están las cosas, es donde se consiguen los premios o la opción al podio. Con esta tanda de pasodobles, personalmente, pienso que bajáis de la pelea. Ya solo queda remontar en la final y rezar por que el resto de grupos vengan flojos.

Murga 'Los de pasao mañana'

Gran pase. Mantenido el nivel de las preliminares. Buena tanda de pasodobles, sobre todo el remate del primero. En el segundo usan pura ironía. Humor del de calidad. Los cuplés mejor que en preliminares, el primero a los patinetes, rematazo el segundo sobre cerraduras y borracheras. Cambian el estribillo de las preliminares. Acierto.

Evolución: positiva. La murga viene a por todas y lo demuestra con un repertorio entero al tipo y con humor de calidad.

Comparsa 'El pasaje de los milagros'

Un grupo de los de verdad. De los completos. De los ensayados. De los trabajados. Un repertorio por debajo del grupo, claramente. Los pasodobles no son de altura para un grupo con miras, bastante normales. Tanda de cuplés con el mejor estribillo en comparsas de este año. El pase a la final dependerá del resto de grupos.

Evolución: negativa. En grupos así el zapatazo es necesario, y con estos pasodobles es muy difícil conseguirlo. No son malos, pero no son la calidad que se reclama en esta sesión para un grupo de máximo nivel.

Murga 'Los ennortaos'

Con su envidiable afinación nos trajeron un primer pasodoble donde nos dicen que vienen a nuestra Feria para disfrutarla con mucho respeto y educación. El segundo, mejor que el primero, donde reivindican al malagueño a disfrazarse por carnavales. Una murga que nos viene de Rute y se compromete con nuestra fiesta, y encima aportando calidad. Bravísimo. Los cuplés, a excepción del desarrollo del primero donde mezclan cofradías de Málaga con su tipo, bastante flojos. Una pena, es una murga con opciones.

Evolución: negativa. Un grupo con tan buenas sensaciones en preliminares tendría que trabajar la tanda de cuplés al máximo. Ambos son de baja calidad, os saca de la pelea. Depende el pase del resto de murgas.