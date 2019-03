El Carnaval encara su final con diversión en las calles de Málaga

Después de una semana intensa de carnaval en la calle, la fiesta del invierno cálido vive sus últimos días por todo lo alto. Ayer fue una de las jornadas más esperadas por todos los carnavaleros malagueños. Desde por la mañana la plaza de la Constitución acogió diferentes actividades en torno a los más pequeños de la fiesta. Se hicieron entrega de los premios de los concursos infantiles y las murgas y comparsas de esta categoría actuaron en el escenario principal.

Y desde primera hora de la tarde todo el centro de la ciudad ya sonaba a carnaval. Murgas, comparsas y cuartetos comenzaron a actuar en diferentes rincones del casco histórico ante una gran afluencia de público. Las coplas tocaron la calle y de ellas disfrutaron cientos de malagueños de todas las edades. Mayores y pequeños vivieron una tarde maravillosa de carnaval donde se vieron disfraces de todo tipo, unos más elaborados y otros más sencillos. Pero en carnaval todo vale para pasarlo bien y disfrutar de la guasa y el talento de los grupos de canto. «Hemos bajado porque habíamos visto por las redes sociales que hoy habría muchos grupos actuando por el centro, es lo que más nos gusta y además no lo pasamos genial con las murgas», dijo Ana Gallardo una malagueña que acudió con su familia al carnaval de calle. Además de las actuaciones de las agrupaciones también se celebro el desfile de los Dioses y Diosas del Carnaval.

Y sobre las ocho de la tarde comenzó una de las actividades más popular entre los carnavaleros: la Batalla de las Flores. Esta iniciativa, que se celebraba en los carnavales de los años 70, fue recuperada cuando Rafael Acejo se puso al frente de la Fundación y cada edición es un autentico éxito. Todos los actores de la fiesta realizaron un paseíllo desde la plaza de la Constitución hasta la calle Larios lanzando una tonelada de papelillos y 200 kilos de flores y papelillos. Un año más cientos de malagueños no quisieron perderse esta particular contienda de confeti. «Nos encanta la Batalla de las Flores tiene algo especial y no nos la perdemos ningún año», señaló Enrique Duque un joven malagueño que acudió al centro con un grupo de amigos.

Tras la Batalla de las Flores, más coplas. La Final en la Plaza reunió de nuevo a todas los grupos que consiguieron llegar a la última fase del Coac, y presentaron en la Constitución sus repertorios a todos los malagueños. La de anoche también era la cita con la juventud y los locales de copas con la iniciativa #yomedisfrazo. Un sábado inolvidable de un carnaval que concluirá hoy con el Entierro del Boquerón.

@pepalopezmlg