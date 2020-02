Todos a una

De la misma forma que si uno entra a la Casa de Guardia y no huele a la barrica de la vid que de Comares brota o si usted sube las escalinatas del templo blanquiazul y no percibe el olor a césped recién cortado; si no siente esa sensación placentera que da lo cotidiano de lo real, la vida

deja de tener conservantes ni aditivos para que sea la vida misma que conocemos. Ayer se fueron las vitaminas del zumo de naranja abandonado. Ayer se fue la leña de la barca espetera por un mal Levante, ayer se confirmó que sin templo ni religión ya puedes predicar que los ácolitos están a otra cosa.

Será la sensación del paria que trashumante va tirando del hilo de las vergüenzas culturales de la ciudad de los museos y sus auditorios y teatros para funciones escolares de más alto nivel o será que el Terral asomó y más que ganas de la máscara y la purpurina, entraron abrazos al mar y a la copa de terraza taciturna, pero no, aquello no fue carnaval.

Todos incómodos buscábamos al culpable siendo este invisible y socarrón. Momo nos ha abandonado no sin antes dejar el mensaje claro de que debemos buscar precisamente en este cuarenta aniversario la esencia que se ha perdido.

Las preliminares sin un teatro que respire a vino y amistad. Que suenen risas y llantos y que los corrillos despellejen a más de uno o a mil no es carnaval. No serán preliminares. Será una función del Broadway de calle Córdoba o de cuarto de la ESO con disfraces de internet.

Las voces que desde la autoridad se corean son claras. Sumen no critiquen. Aquí tienen mi lanza. Aquí lo que este humilde plumilla pueda hacer. Dejo el lema escrito. Sin culpables, con la reflexión serena de que 5 meses de ensayo no merecen un telón sin desplegar. Bajo el mismo techo de estrellas de la plaza de la alegría. Todos unidos. Llegó el momento. Cervantes o muerte.