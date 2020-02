Apuraba el regusto amargo de sentirme solo entre tantos extraños, buscando un buen puerto de piernas afiladas para perderme entre ellas y naufragar en la oscuridad de los sueños más negros, deseando un despertar resacoso donde nada de esto hubiera pasado.

Miraba alrededor curioso con la mirada maquillada oscura del corazón más oscuro que dejó de amar y la soledad cada vez iba echándome más cara y con ganas de tocarme la carita me ordenó susurrando en perfecto castellano, anda y tira para la casa.

Andando quise ver mi reflejo en el otro. Mientras las parejas del amor instantáneo de la foto rápida se entregaban a la lujuria del bar importado, caminaba sin mirar al espejo. Recordé la ley del mismo, la cual establece que de alguna manera ese aspecto que nos disgusta de determinada persona existe en nuestro interior.

Rápidamente comprendí que debía huir de ahí. La sombra que reflejaba el espejo empezaba a solidificarse y ahogaba todo en lo que creía. Me quité de un plumazo la faraona que me asfixiaba entre tanta fe desperdiciada y renegando de ella entre los perjuros más herejes comprendí que nunca se me iba a ir.

Que la cinta de verdial me recordaba que salíamos a beber sin más. Que estaba enamorado de una ciudad que no construía catedrales para entregarse a los planos alejandrinos de casinos etéreos que desde el puerto alumbraban a la mar. Que la navidad no era más que ellas y por ellas.

Y que en ese mercurio del termómetro lloré hasta decir no puedo, necesito ayuda. Desarmado y cautivo ante el espejo vi tu reflejo. Comprendí que no hay mayor enemigo que nosotros mismos.

Que el juego de la autodestrucción va en nuestro genoma y la desidia no es más que una cualidad que entre risas y bufones la enaltecemos en procesión extraordinaria por las calles de la ciudad.

Vi el reflejo del coplero ya mirando a los ojos altivos. Tus coplas ya son mías. Maldito. No te perdonaré jamás que la realidad me acuchillara en el costao. Te odio, te aprecio. Maxi

