Manual de grupo malo

Si usted va a formar un grupo de Carnaval en la modalidad de comparsa y tiene pretensiones, pero el Dios Momo no le ha dado arte ninguno y tiene usted un oído en Estepona y otro en Frigiliana, le recomendamos siga este manual al pie de la letra para así optar a ser una de las agrupaciones que quede en la memoria en vez de esas medianías correctas que se olvidan en seguida. Tomen nota.

Presente un grupo metafórico basada en alguna idea filosófica de la escuela alemana del idealismo y busque un nombre rimbombante que no tenga nada que ver. Les aconsejo algo en plan Los creadores y vayan de órganos vitales. Uno de riñón, otro de páncreas, eso sí con sombrero de copa que termine en un cerebro al que le brote papelillos que lleguen hasta el suelo. Chaqueta de tres cuartos con venas y carótidas y pantalón que una en metáfora pictórica a Málaga con el estomago que usted explicará en redes sociales diciendo que son las entrañas porque nadie lo cogerá

Convenza a 17 seres humanos, si hace falta mentir se les miente, que lleva usted un pelotazo de repertorio. Inicie usted los ensayos en agosto mismo y no se preocupe por la afinación en ningún momento. Eso es una tontería. Lo importante es el mensaje. Seguramente por culpa de los ultrasonidos del chaval que hace el alto mueran dos delfines varados en la Misericordia, pero eso son daños colaterales. Al que medio canta bien, o eso piensa él, dele un par de solos durante el repertorio, a ser posible de larga duración para que se atasque y la lie. Los guitarras que se vayan paseando, es más si se ponen detrás del bombo y la caja no pasa nada y al que puntea que le falta dos dedos por un accidente laboral concédale dos minutos de punteo.

En el repertorio bajo ningún concepto explique el tipo en la presentación, deje al público y prensa pensando de qué van. Eso es muy útil para captar la atención. Utilice en el primer pasodoble el mayor drama posible que recuerde, por ejemplo un abuelo judío que sobrevivió al holocausto que ahora ve como su nieto tiene una enfermedad terminal. Algo alegre. En el segundo siempre, siempre en contra del machismo para en el primer cuplé mandar a la parienta a fregar platos. El segundo cuplé debe ser un borderío gordo desagradable. El estribillo nombre cosas sin sentido para acabar con un por ti es que los jugos gástricos me saben a Málaga, repitiéndolo tres veces. El popurrí, muy importante, una balada. Un rap y una cuarteta animada. No engarce nada porque no dejará a la familia que le aplauda. La temática del popurrí es tema libre, total no lo van a escuchar, así que pueda valer para ir de Encofradores o exterminadores de plagas. Y acabe por todo lo alto intentando que ingresen al alto por insuficiencia respiratoria en el Clínico. Abrácese mucho al final y escuche sonriente el grito de campeones de la tita Ani y la prima Mercedes. Créase que un premio es suyo y si no se gana es una conspiración judeomasónica contra usted. En Murga igual, pero sin hacer reír. Ahí tienen el manual. Ahora es suyo no mío. Utilícenlo con orgullo y pasen a la posteridad.