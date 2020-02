De fuera vendrán

Las épocas de bonanza de la ciudad siempre se han asociado a apellidos que no eran de Málaga. En este lugar del universo donde la ley que manda es el querer y no poder, siempre vino alguien de fuera a poner orden y ley para que con la suma astral de no haber desdichas y con la inestimable ayuda de cómo se parten el lomo los malagueños, durante unos pocos de años, no vaya a ser que ser felices de forma prolongada trajese un monstruo mitológico a nuestras costas, la ciudad alcanzaba esplendor y fama. Ustedes ya saben los apellidos metalúrgicos y de altos hornos, pero a pesar de la colecta popular que salvó una deuda y la fuente que malvive como todo lo de cien años para atrás, ayer, los de siempre y con uno que no nació aquí, convirtieron a Teodoro en ese gobernante magno que tuvimos y que asombrosamente la historia mantiene con el honor intacto.

Y tuvieron que ser, como no, los niños que juegan con los papelillos, pitos y serpentinas, los que molestan en la ciudad de la molestia veraniega constante los que más honor hicieran al que ganó al francés en campo abierto. Cansa y cada vez más, como somos humillados constantemente en el agravio comparativo de la diversión. Ayer no solo hubo arte y Carnaval, ayer hubo motor económico en puesta en escena y disfraz que cada vez va a más. En la ciudad de los ocho varales quién es el que pone repetidamente palos a la rueda de Momo. Molesta y mucho pisar adoquines levantados donde abajo no había la playa de 68 sino más asfalto. Molesta y mucho reflejar desconchados en fachadas que se tiran para el placer del nuevo francés de fin de semana mientras el paro sigue subiendo y la ciudad achicándose para el joven malagueño. Molesta que los que aman con pasión encendida sean los únicos que la libran de la fiebre amarilla de los que impiden su crítica. Molesta que se cante a los social, político, sanitario, económico y urbanístico no vaya ser que mejore como lo hizo Reding.

Cada vez veo más cerca la guerra, en ese caso está claro que prefiero ir rodeado de un regimiento suizo que se deje el alma y la garganta por Málaga que los bandoleros de sofá y Twitter. Y llegará el día que en el campo de batalla y antes del primer cañonazo, en la arenga final sonará un viva Málaga señores y moriremos con el honor de que no quede que se cantó hasta la última verdad que el carnavalero deje de ser comparsa en la urbe de la desgana. Ya tiene su estatua. Con el dinero de todos. Lo popular. Como el Carnaval. Como la ciudad del paraíso.