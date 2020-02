Una noche en el paraíso

Esto es lo bueno que tienen las preliminares del Carnaval de Málaga, por eso para muchos es la fase preferida. Las preliminares igual te dan dos noches de auténtico desacierto, en las que te planteas la calidad de los grupos de ese año, o te dan sesiones como la de anoche. De las seis agrupaciones que pasaron por el escenario del María Victoria Atencia tres van a ser seguramente finalistas.

Las expectativas de la noche también llevo, por fin, a un teatro lleno, a un teatro expectante y con muchas ganas de escuchar coplas. Y eso que el inicio no fue nada bueno. Abría la murga 'Estamos que ni pintaos', una representación muy vistosa y conseguida de algunos de los cuadros más famosos del mundo del arte. Esto fue lo único destacable de esta murga, que se curraron la puesta en escena, todo lo demás un despropósito. Entradas a destiempo, olvidos en la primera fila de las letras y muchos desajustes en la afinación.

Anoche volvían a las tablas grandes nombres del Carnaval como Antonio Carlos Rojas Gallego y Rubén Gallego. Ambos integrantes de una agrupación conformada por Rubén Tejada y Curro Ruiz y con letras de Miguel Gutiérrez. Desde su formación había muchas expectativas con este grupo y ayer el teatro rugía al levantarse el telón. La comparsa 'Ciudad del Paraíso' presentaban un Teodoro Reding muy malagueño, con un disfraz y puesta en escena de categoría. Una reivindicación de la Málaga de siempre en contra de la turística y comercial de ahora. La conjunción de voces de quilates, con dos grandes letras de pasodoble en una música de dulce y un gran estribillo. El popurrí quizás la pieza más floja. Zapatazo de Miguel Gutiérrez y teatro en pie al finalizar la actuación.

La murga de La Cala cerraba la primera parte de esta sexta preliminar, este grupo ha ido creciendo dentro del COAC y siempre traen propuestas frescas y con un humor inteligente aunque este año han optado por algo diferente. La noche del miércoles presentaban 'Pedro Paniagua', un tipo de padre Peter Pan cuarentón pero que quiere ser colega de sus hijos. Pasodobles de paso con algún problema en la ejecución pero con buenas intenciones en las letras. Sorprendentes los cuplés cambian ese estilo de humor más sofisticado al que nos tienen acostumbrados.

Tras el descanso llegaba otra de las comparsas grandes del certamen. El primer premio del año pasado en la categoría venía a refrendar su primera posición con 'Los Caricatos'. Unos payasos que ejecutan una presentación muy bien interpretada y con una afinación de diez. Ronda siempre canta muy bonito. Primer pasodoble a Málaga y al maltrato por las instituciones de la ciudad. Traen letra a Málaga y eso siempre se agradece a esta agrupación. Gran popurrí con cuarteta que cambian, tras su paso por el concurso de Cádiz, a Málaga y una cuarteta homenaje preciosa al cuarenta aniversario del Carnaval de Málaga. Una delicia que puso en píe al patio de butacas.

'Por mucho que me gaste no me duran los empastes' fue la última murga de la noche. Este grupo de Roquetas de Mar era cabeza de serie de la sesión y volvieron a pegar fuerte. Unos boxeadores muy especiales con su ring incluido que hicieron pasar al público un buen rato. Muy bien cantado, buenos golpes de humor en la presentación y dos grandes cuplés con un estribillo de categoría. Así hay que venir a Málaga, estas son las agrupaciones que hacen grande nuestro concurso. Popurrí divertido y dinámico y por supuesto muy aplaudido.

Cerró la noche la comparsa Incantare con un tipo muy llamativo de curanderas que vienen a salvar a Málaga de las garras de ese brujo dictador. Una bonita presentación muy bien cantada y con una gran afinación. Segundo pasodoble de zasca por el conflicto con el espacio para celebrarse las preliminares y un popurrí, aunque un poco largo, muy bien interpretado y con Málaga en todas sus cuartetas como la gran protagonista. Una de las sorpresas de la noche.

Gracias Momo por brindarnos esta noche en el paraíso.