Las agrupaciones que pasan a las semifinales del COAC 2020

Primera noche de cuchillos largos en el COAC del Carnaval de Málaga. Este viernes por la noche, a eso de las doce y media pasadas, el jurado anunciaba los nombres de las afortunadas agrupaciones que, desde el domingo, pisarán las tablas del Teatro Cervantes en las semifinales del concurso de coplas malagueño.

Serán dos cuartetos, once comparsas y once murgas las que compitan en la siguiente fase del concurso a la que, además, se invita a la comparsa juvenil 'El reino'. Por tanto, los nombres de las elegidas son 'Este cuarteto se pasa de tiempo' y 'Los navajos de Albacete'; 'La divina', 'La atalaya', 'Noche de gala', 'Los malafama', 'Un malagueño cualquiera', 'El silencio de los corderos', 'El batallón del mar', 'Ciudad del Paraíso', 'Los caricatos', 'Incantare', 'El cantón de Málaga' y 'El alcalde' en comparsas; y 'El frotar se va a acabar', 'Esteoeste', 'La casa der papé', 'Los lions brothers', 'Los malagüitas', 'Jarabe perchero', 'Bajo la luz de la luna me fumo un fortuna', 'Por mucho que me gaste no me duran los esmpaster', 'Ojú por Dios', 'El club de los villanos', 'Los de Huelin' y 'Puede para contra reembolso, con tarjeta de crédito y con la tarjeta de compra de El Corte Inglés'.

Suerte para todas ellas, que a partir de este domingo buscarán con sus coplas hacerse un hueco en la gran final del concurso del viernes, 14 de febrero. ¡Nos vemos en el Cervantes!