Orden de actuación de las semifinales del COAC 2020

Once comparsas, once murgas y dos cuartetos. 24 agrupaciones en total pasaban el primer corte de las preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga, que se han celebrado durante esta última semana en el Centro Cultural María Victoria Atencia. Ahora, las coplas se trasladan al Teatro Cervantes donde, desde el domingo, buscarán su hueco en la final del viernes próximo.

Este sábado se ha establecido el orden de actuación en las cuatro semifinales del concurso, que se celebrarán a partir del domingo, comenzando todas a las ocho de la tarde.

Domingo, 9 de febrero

Agrupación infantil 'La reina de las maravillas'

Comparsa 'La divina'

Murga 'El frotar se va a acabar'

Comparsa 'La atalaya'

Murga 'Esteoeste'

Comparsa 'Noche de gala'

Murga 'La casa der papé'

Comparsa 'Los malafama'

Lunes, 10 de febrero

Agrupación infantil 'La última de la fila'

Murga 'Los lions brothers'

Comparsa 'Un malagueño cualquiera'

Murga 'Los malagüita'

Comparsa 'El silencio de los corderos'

Murga 'Jarabe perchelero'

Cuarteto 'Este cuarteto se pasa de tiempo'

Comparsa 'El batallón del mar'

Martes, 11 de febrero

Murga infantil 'Vota quillo, el partido de los chiquillos'

Murga 'Bajo la luz de la luna me fumo un Fortuna'

Cuarteto 'Los navajos de Albacete'

Comparsa 'Ciudad del paraíso'

Murga 'Por mucho que me gaste no me duran los empastes'

Comparsa 'Los caricatos'

Murga 'El club de los villanos'

Miércoles, 12 de febrero

Agrupación infantil 'La escuela del taratachín'

Comparsa juvenil 'el reino'

Comparsa 'Incantare'

Murga 'Ojú por Dios'

Comparsa 'El cantón de Málaga'

Murga 'Los de Huelin'

Comparsa 'El alcalde'

Murga 'Puede pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés'