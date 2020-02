Diez agrupaciones pasan a la final del COAC 2020

Llegó la segunda noche de cuchillos largos en el Concurso de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga. La segunda... y definitiva. Minutos antes de la una y media de la madrugada de este jueves hemos conocido el nombre de las agrupaciones que competirán con sus coplas por el primer premio del concurso en la gran final del viernes en el Teatro Cervantes.

Las agrupaciones finalistas son...

Murgas

Esteoeste

Los lions brothers

Los malagüitas

Por mucho que me gaste no me duran los empastes

Los de Huelin

Comparsas

Los malafama

Un malagueño cualquiera

Ciudad del Paraíso

Los caricatos

El cantón de Málaga

Los dos cuartetos presentes en semifinales, 'Este cuarteto se pasa de tiempo' y 'Los navajos de Albacete' no consiguieron los puntos suficientes para acceder a la gran final. 'La atalaya' en comparsas y 'La casa der papé' en murgas, con 376,70 y 344,85 puntos respectivamente, marcaron el corte en cada categoría.