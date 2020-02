'Los de Huelin' y 'El cantón de Málaga', primeros premios de murgas y comparsas del Carnaval

El concurso de coplas del Carnaval de Málaga 2020 ya tiene ganadores. El jurado dio a conocer su fallo pasadas las 4.20 horas tras una final de gran nivel e igualdad celebrada en el Teatro Cervantes. Los primeros premios en murgas y comparsas han sido para 'Los de Huelin', de Carlos Muñoz Pariente y para 'El cantón de Málaga', la comparsa de la peña Er Dito, escrita por Jesús Gutiérrez. Dos de los grandes nombres propios del Carnaval malagueño.

En la modalidad de murgas no hubo sorpresas a tenor de lo disfrutado desde la fase de preliminares. Pariente anunciaba anoche sobre las tablas del Cervantes su despedida y lo ha hecho coronándose con el primer premio. Tras 'Los de Huelin' quedaron 'Por mucho que me gaste no me duran los empastes', 'Los lion brothers', 'Esteoeste' y 'Los malagüitas'.

Por su parte, tras 'El cantón de Málaga', los premios en la modalidad de comparsa, muy reñida e igualada durante todo el concurso, fueron para 'Los caricatos', 'Ciudad del Paraíso', 'Un malagueño cualquiera' y 'Los malafama'.

Tras el concurso, llega el turno del Carnaval en la calle, que este año 2020 celebra su 40 aniversario.