Una final por y para Málaga

Ha ganado Málaga. No hay otro titular mejor para la noche de la Gran Final del Carnaval de Málaga que se celebró el pasado viernes en el Teatro Cervantes. Los autores y creadores carnavaleros parece que este año han tomado conciencia y han apostado por repertorios dedicados al cien por cien a la ciudad, a sus virtudes y a sus defectos. A sus políticos, a su cultura, a su idiosincrasia. Ese es el trasfondo más exultante del Carnaval, cantarle a su tierra.

La Final del Coac es siempre una noche mágica, pero la del viernes fue realmente una de las mejores finales de los últimos años. La batalla más reñida y apasionante fue en la categoría de comparsas. Cinco grandes agrupaciones que ofrecieron un gran pase y que hicieron pasar a un Cervantes lleno, una sesión de infarto. A las 20.00 horas daba inició una batalla coplera inigualable. El teatro se fue calentando poco a poco y se llegó a un ambiente único. Esto los grupos lo sintieron, y completamente venidos arriba dieron el do de pecho a su público. Se alzó con la estatuilla dorada la primera comparsa en actuar, El Cantón de Málaga, el grupo de la Peña er Dito con autoría de Jesús Gutiérrez ofreció, como ya venía haciendo en el concurso, un pase muy bien ejecutado, limando los desajustes de sus otras dos actuaciones y con esa fuerza que caracteriza a esta agrupación. No realizó su mejor concurso en letras de pasodobles pero refrendo igualmente ese primer puesto más que merecido. La comparsa de Ronda soltó la artillería pesada en semifinales, aunque el viernes trajeron dos bonitos pasodobles y cerraron otra gran actuación. Segundo puesto para Los Caricatos. El tercer premio fue para Ciudad del Paraíso, la comparsa de Miguel Gutiérrez realizó la mejor tanda de pasodobles de concurso y puso en pie al patio de butacas.

Y una de las sorpresas de la noche fue el cuarto puesto de la comparsa de Pino. Un malagueño cualquiera supo jugar muy bien sus cartas con dos grandes letras de Felix Godoy. Paso hacia adelante de este grupo dentro del concurso después de quedarse a la puertas de la final en varias ocasiones. Quinto premio para Los Malafama, la comparsa de Maxi y Kara compitió de forma sublime en la Gran Final. Dos pasodobles de traca de esos que nos tiene acostumbrado el autor con los que hicieron rugir al Cervantes.

Una noche apasionante en la que antes de que el jurado diera el fallo, era difícil dar algún premio. Podría haber ganado cualquiera de las cinco.

El primer premio de comparsas, «El cantón de Málaga».

En murgas se vivieron también grandes momentos, en esta categoría parecía que los puestos estaban más claros y las quinielas no fallaron. La murga de Pariente se hizo con el pierrot dorado. Los de Huelin hicieron un pase de quilates, con cambio en alguna cuarteta de popurrí, dos pedazos de pasodobles y dos buenos cuplés. La actuación de este grupo sonó a despedida, así que al caer el telón se vivió uno de los momentos más emocionantes de la noche. Esperemos que sea un hasta luego y no un adiós el de esta murga tan querida y necesaria en el carnaval de Málaga.

El segundo lugar fue para la murga de Roquetas, Por mucho que me gaste no me duran los empastes ofreció un buen pase aunque se echó de menos alguna letra a Málaga. El tercer premio fue para la murga de los Leones, un grupo que se estrenaba en la finalísima del carnaval de Málaga y que continuaron con la misma línea de humor que han llevado a lo largo de todo el concurso.

La murga de Merchán se fue a casa con un cuarto premio. El pase de final de Esteoeste fue el mejor que han realizado a lo largo del concurso. Con una buena parodia dejaron atrás los dientes largos y realizaron una gran actuación, con cambio completo de presentación incluida.

El quinto lugar fue para otro de los grupos noveles en la última fase del Coac, Los Malagüitas hicieron a apremio de su quinto premio y disfrutaron de su primera vez en la noche de la final. No hubo cuartetos el viernes en el Cervantes, esperamos que esto no sirva de precedente para próximas ediciones. Con el Coac ya terminado ahora queda disfrutar del programa de actos del 40 aniversario y de todas las actividades de calle que hay preparadas para las próximas semanas.