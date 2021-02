Rafael Acejo analiza la edición de 2021 del Carnaval de Málaga, una fiesta diferente en este febrero por causa del coronavirus y que ha provocado una reinvención de la misma. Calles, callejones y escenarios dejan paso a las redes sociales, las tablets y los móviles como altavoces de cuplés y pasodobles.

Virtual rima con carnaval, Rafael. Se puede hacer una letrilla para este año tan especial, ¿no es así?.

Los actores de la fiesta ya han hecha todas las rimas posibles con carnaval, con virtual y con pandemia. El ingenio del carnaval está a las duras y a las maduras. En las duras, el ingenio es más valiente y echao p’alante y creo que eso es bueno porque nos despierta de ciertos letargos sociales y nos espabila. Nos pone delante un espejo en el que no queremos mirarnos en estos tiempos tan complejos.

El Carnaval de Málaga 2021 será el más atípico de la historia reciente. ¿Cuáles son sus sensaciones como presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga?

El Carnaval de 2020, el del 40 aniversario, fue el único acto festivo que se celebró en Málaga el año pasado. Tuvimos esa suerte. La sensación es de cercanía. Esto que está pasando nos da más fuerza para querer estar más cerca, a través de RRSS, whatsapps, zoom, etc. y esta cercanía hace que el ingenio y el calor del carnaval vuelva a reinventarse.

Cuéntenos el programa que se va a llevar a cabo y qué tienen que hacer los que quieran participar para apuntarse.

La idea es recoger todos los elementos que lleva incorporado el Carnaval de Málaga: coplas, disfraces, concurso de dibujos, el ingenio en casa, que se disfracen en sus domicilios jóvenes, mayores y familias enteras. Además, hay un incentivo económico que concede el Ayuntamiento de Málaga. Quien quiera participar que visite nuestra web (carnavaldemalaga.es) y allí se enterará de todo. Las semifinales de los pasodobles históricos y nuevos y cuplés nuevos e históricos serán el próximo fin de semana, 20 y 21 de febrero y la final será el 27 de febrero, con su jurado, su deliberación, etc. Con esta programación se ha pretendido dar cabida a todos los actores de la fiesta, sin dejar fuera a nadie, contando con la cantera, los Dioses y Drags, y los grupos de animación.

Pasodobles y cuplés inéditos e históricos, esa son las categorías del COAC de este año. Lo más nuevo y lo más viejo para mantener viva la llama carnavalera.

Claro. Los que crean están plasmando en sus letras todo lo que nos está pasando y los que no crean van a tirar de pasodobles y cuplés históricos. Había que atender a las dos categorías y por eso damos la posibilidad a los que lleguen a tiempo con sus nuevas letras y a los que no, pues que tiren de hemeroteca.

¿Han evaluado el impacto económico que supone no celebrar presencialmente una fiesta como es el Carnaval?

No lo hemos hecho pero el impacto es brutal. No solamente lo que supone directamente a la ciudad. Indirectamente están los diseñadores, los grupos de canto, los que montan los escenarios, luces, sonido, los que trabajan en los teatros, etc. Desde la Fundación teníamos muy claro que había que mantener la imagen del Carnaval de Málaga también este año. No podíamos recordar el 2021 como el año en blanco del Carnaval de Málaga. Hay carnaval y Málaga está en carnaval. Además, hemos incentivado con dinero, casi 14.000 euros, todos los concursos, en unos momentos especialmente muy duros por todo lo que tenemos encima .

Vaya año que lleva la cultura, la tradición y las fiestas populares de Málaga. ¿Tardaremos en volver a coger el pulso?

Es un palo muy gordo. Se dice que podemos prescindir de muchas cosas, pero yo pregunto ¿de la cultura se puede prescindir?, yo creo que no, sería retroceder, marchar hacia atrás. Por eso, el esfuerzo que se está haciendo por parte de los agentes culturales de la ciudad es titánico. No debemos caer en eso y por este motivo los que tenemos que ver algo con la cultura tenemos que dar un paso adelante y seguir trabajando. Cuando pase todo esto, volveremos y lo haremos con más fuerza trabajando por la cultura.

He escuchado que si la situación sanitaria lo permite quieren hacer algún evento para dar visibilidad al Carnaval 2021, aunque sea en verano.

Es cierto. Si se dan las condiciones sanitarias en verano o después del verano queremos hacer un macrofestival presencial en un espacio abierto para reunir a todos los actores de la fiesta y resarcirnos un poco. Solo si se dan las condiciones.

La última, ¿cómo se enterrará este año al boquerón?

Pues me da que vamos a intentar enterrarlo junto al Covid-19. Dios quiera que esa quema virtual signifique el fin del Covid, que nos ha cambiado la vida y lo va a seguir haciendo en el futuro cercano.