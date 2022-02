Empezamos la primera preliminar con muchas ganas, o sea, buscando un bar cercano a la ESAD, pero nos tenemos que conformar con un bazar de nombre impronunciable que lo mismo es alguna advocación lejana oriental. Tras el rollo acreditativo y los saludos protocolarios cada uno buscó su ambientillo para hacer lo que mejor hace un carnavalero. Rajar. Destripar o no dejar títere sin cabeza. Aunque la sombra del juramento de la buena fe y lo didáctico planeaba por el ambiente, el run run del aquí hemos venido a jugar y queremos droga de la buena que no es otra cosa que algo 'underground' que nos sacie nuestras ansias del derrotismo, al final la sangre no llegó al río y todos nos dejamos llevar por el buen ambiente restante y los unicornios amables que pululan por los arco iris se apoderaron de nosotros. Aún así estos son los detalles canallas y golfos de la primera preliminar del COAC 2022 Málaga:

El tipo Qué le gusta a un comparsista un buen sombrero. A todos nos sorprendió esas manos a lo Eduardo Manostijeras de la comparsa de Campillos. Nuestra primera cuestión fue solventar la dificultad que tiene pedir con semejante tijeras una cerveza en la barra de la Plaza. Terrible. Sufríamos con los gestos interpretativos de los puntas de la comparsa por si tras una subida complicada con gesto de fuerza algún ojo ajeno acabase cercenado. Puesta en escena El premio de los premios y que ya nos conquistó para los restos es la reproducción del Carlos Haya o “Hayga” de la murga Médico de Familia. Esa rotondita a la entrada con su vigésimo segunda fila y setenta taxis apostados que hacen de aquel rincón uno de los de más encanto de la ciudad. A destacar también los carros de bebé forrados de papel plateado y esa silla de ruedas para el afortunadamente recuperado Quiles, convertida luego en ambulancia nos dejaron ese sabor de boca que queremos. El de la poca vergüenza. Letra Destacamos sin lugar a duda un pegote del Cuarteto del TOC. Una obra de arte para el recuerdo. Es fácil y corto y sencillo: 'Sueño contrigo, soy celiaco', con música de Camela. Esto es un win win de campeonato. De directamente levantarse y mientras miras muy serio al infinito aplaudes de manera espaciada asintiendo. Bravo. Es que no hay más. Con eso tiene usted pagada la entrada señora. Apréndasela y hágala suya. Yo ya la canto. Ya es del pueblo. La voluntad Música El cuarteto juvenil nos encandiló con una versión de soy aquella niña de la escuela de Lola Índigo. Canción que va de una chavala que era feilla y ahora no. Que ganas de escuchar temazos versionados porque aunque usted no lo crea ya hay ganas de feria, de calor, de terral y de la bebida esa innombrable como Voldemor. Con más frío que vergüenza la noche terminó con la tradicional charla de decirles a todos los integrantes de los grupos que han estado muy bien y que van a ganar seguro. Claudicamos ante la necesidad de discutir sobre el puro estilo murguista o de debatir sobre los altos en las comparsas porque al fin y al cabo uno ya tiene una edad y está más cerca de recibir la cuarta dosis. Mañana más. Quién sabe si tú o tu grupo tendrá el honor de aparecer en la hora golfa del detalle más canalla.