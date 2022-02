Se abrió el telón y tras la mascarilla una sonrisa como niño en la noche de Reyes vino a mi rostro. Entre nervios e ilusión, la sensación extraña del letargo que acaba. Del sol que entra por las rendijas de la persiana y te grita a los cuatro vientos que te levantes. Anoche hubo un momento de catarsis colectiva en el instante que un virtuoso punteo hacía sonar las cuerdas de una guitarra. Todos los presentes nos miramos sin necesidad de vernos. Habíamos vuelto. El Carnaval de nuevo nos recordaba a todos el porqué de su magia de sabiduría popular. La primera fiesta del año reclamaba su puesto entre el olvido pandémico. Ha costado mucho. Hemos vuelto.

Desde el teatro de la Escuela Superior de Arte Dramático en Teatinos, el Carnaval de Málaga comenzó en su fase preliminar el concurso de agrupaciones de canto. Comparsas, murgas y cuartetos se batirán el cobre en estos primeros seis días de concurso. En la primera sesión tuvimos una noche voluntariosa donde destacó una Murga de Cádiz con su soniquete característico. El reencuentro entre aficionados que son más que una familia llenó de emoción las butacas del ESAD con una más que aceptable entrada a pesar de competir con el fútbol local y la gala de Los Goyas.

Reliquias del Cuarteto

Abrió la sesión el cuarteto juvenil Reliquias del Cuarteto. Unos chavales descarados que con una notable interpretación y vocalización muy trabajada nos sumergieron en el mundo mágico de un carnavalero Harry Potter. Destaca la actuación de todos sus integrantes. Muy meritoria por estar perfectamente engarzada sin fallos destacables. Utilización perfecta de las claves en los cuplés que se agradece al ser un instrumento clásico en la modalidad. En un popurrí muy divertido interactúan en una cuarteta con el público que se vuelca con ellos. Lo más reseñable es el grupo en sí donde no se ve ningún altibajo ni descompensación entre sus integrantes. Enhorabuena por el trabajo y el respeto demostrado al público con vuestro esfuerzo. Inscribimos el nombre de la letrista, Luci Álvarez, en los nombres a tener en cuenta en la fiesta a corto plazo.

La Rebelión del Olvido

Desde Campillos, tras una larga ausencia nos venía la Comparsa La Rebelión del Olvido con autoría de letra y música de Antonio Alejandro Gallardo. Con una buena presentación musical apoyada en el virtuosismo de la guitarra, estos comparsistas campilleros intentan atrapar al espectador en un universo onírico acentuando en la metáfora de lo perdido u olvidado. Uno de los principales problemas del grupo es el concepto del mismo. Complicada y arriesgada idea no definida en letra en la presentación aunque bien interpretada destacando una voz segunda excelente. Los pasosobles dulces y bien templados sin estridencias. Las letras a Andalucía y una bella defensa de la singularidad y del bien y felicidad que aportan los niños con síndrome de Down. Destaca el primer cuplé muy divertido con la problemática de los ensayos por culpa del covid. En el popurrí vuelve la marejada de concepción de la idea original de la comparsa haciendo difícil entender el mensaje. Comparsa que puede servir perfectamente para dar el baremo de la calidad en semifinales. Seguramente tendremos otro pase de estos campilleros.

Cuarteto está TOCao

El Cuarteto está TOCao con veteranos de la fiesta con letra y música de Sandra Silva vuelve a revolverme los sentimientos y a encontrar la pena de que solo los que siguen el concurso de manera activa de nuestra ciudad se rían con pegotes brillantes que hablan de nuestro propio carnaval. Tal vez ese tipo de humor reste más que sume, pero a mí me parece loable morir de pie con esas ideas. Actuación correcta en interpretación sin fallos. Unos personajes con diferentes manías interactúan entre ellos a la espera de entrar al psicólogo. Destaca el personaje de Alberto Salas que lleva el peso de la narración rematando bien sus compañeros. El público fue generoso con ellos y conectó desde mitad de la parodia hacia delante. Fer a la guitarra en los cuplés y un Santi que se crece en el popurrí dejó un buen sabor de boca con alguna cuarteta brillante. Su suerte la del jurado.

La Murga de los Protestantes

La primera murga y triunfadora de la noche, fue la murga gaditana La Murga de los Protestantes con autoría de David Amaya y Diego Fariñas. Con un soniquete clásico gaditano, esta murga arrasó en lo vocal. Con la curiosidad de ser los mínimos integrantes requeridos en la modalidad y una sola guitarra. No faltaba más. Espectacular música de pasodoble y de final de popurrí. Un tipo de quemados con la política y el devenir actual de España con aires de 15M, de manifa y altavoz. Murga más reivindicativa que humorística. El debate en estos casos es siempre el mismo. Numerosas referencias localistas de su procedencia hacen que no conecte totalmente en una actuación redonda. Todos sabemos perfectamente quien es Kichi o integrantes famosos de grupos carnavaleros gaditanos, pero la sensación siempre será a la defensiva en un concurso donde prima las letras a lo autóctono. Semifinalistas de cajón, estoy convencido que pueden liar algo gordo en el Cervantes si lógicamente quieren concursar.

Médico de Familia

Cerramos la breve sesión con el grupo malagueño Médico de Familia. Murga joven de Los Emeterios que ha demostrado una evolución notable en cuanto a trabajo. Verdaderamente lo más loable de todo. Con la letra de Agus y la Música de un grande de la fiesta como Paquito Susi, se nos presenta una familia calé a las puertas de Urgencias del “Carlos Hayga”. Me costó valorar el tipo por culpa de la cultura imperante del ofendido. Curioso. Hasta que me dije que si recordaba lo que era el carnaval y de la defensa de la libertad. Al momento me dije, poca vergüenza necesaria. Destaca un segundo pasodoble en defensa de la sanidad pública y dos buenos cuplés, sobre todo el segundo más fresco sobre El Perchel y los desahucios. Un popurrí con pegotes y buen ritmo que se vio deslucido al final por el ímpetu de la última cuarteta. La idea no es fresca, pero está bien defendida.

Curiosamente nos enteramos que el virus seguía entre nosotros y hacía estragos en las agrupaciones a falta de pocos días para el concurso. Sin duda este carnaval es el sinónimo perfecto de la fuerza de la voluntad. Momo ruega por nosotros.