El Carnaval de Málaga ha vuelto. Fue la última fiesta que se celebró antes de la llegada del maldito bicho y la primera que regresa, no pos pandemia, que aún estamos inmersos en ella. Pero yo quiero hacer en mis artículos de este año tan raro, como los guionistas de “Anatomía de Grey”, seguir el curso de la serie con el covid guardado en un cajón. Sé que eso es muy difícil hacerlo en el Carnaval, ya que la sexta ola ha azotado fuerte a todos los proyectos carnavaleros, y sobre todo a las agrupaciones y a su ritmo de ensayos. El esfuerzo y el trabajo de esta edición tiene que ser reconocida. Han sido muchas las trabas en el camino, componentes enfermos con covid hasta los últimos días previos a que comience el concurso. Con todo lo que ello conlleva. Por eso después de tanto dolor, tenemos que encarar este Coac tan atípico con nuestro mejor disfraz, con nuestra mejor sonrisa y simplemente disfrutar. Habrá crítica, pero teniendo claro todo lo que ha costado estar en el escenario.

El sábado comenzaba el Concurso de Agrupaciones de Málaga 2022, ahí es poco. La ESAD acogía nuestra primera sesión de preliminares. De camino a recoger las acreditaciones se me aceleró el corazón. El ambiente, la cara de nervios, los cigarros del jurado en su primer día... Había vuelto la magia carnavalera. Esa que te atrapa y que provoca una sonrisa en tu cara mientras te sientas en tu butaca a disfrutar de la sesión. Había vuelto ese run run, esas miradas cruzadas, esos corazones a mil por hora, nada del bicho por ningún lado. Las mascarillas se volvieron hasta invisibles. Los que lo hayáis vivido, me entenderéis. No fue una noche de estreno más, fue por fin la noche de estreno después de tanto tiempo. Es, ese regalo tan deseado en la noche de Reyes. Por qué sobre todo, volvieron los abrazos y los deseos de suerte frente a frente, sin pantallas de por medio. Por ello, guardemos esta maldita pandemia en un cajón y dejemos que el carnaval cumpla su misión.

¡Que comience el espectáculo! Y vamos a disfrutar que la vida sólo dura un estribillo.